Συναγερμός στη ναυτιλία: Επανέρχεται η απειλή της πειρατείας – Στο «κόκκινο» τα Στενά του Ορμούζ
Η έκθεση της EOS Risk Group καταγράφει ακραίο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα, γεωπολιτική ένταση ΗΠΑ–Ιράν και αυξημένη επιφυλακή για επιθέσεις και πειρατικές ενέργειες από τον Κόλπο έως τη Σομαλία
Σε κατάσταση πρωτοφανούς επιφυλακής βρίσκεται η διεθνής ναυτιλία, καθώς η τελευταία έκθεση της EOS Risk Group αποτυπώνει ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλού κινδύνου σε κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες της Μέσης Ανατολής, με το Στενό του Ορμούζ να καταγράφεται στην ανώτατη βαθμίδα απειλής.
Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αξιολογείται ως EXTREME (5/5), γεγονός που σημαίνει ότι ένα περιστατικό θεωρείται εξαιρετικά πιθανό. Παράλληλα, υψηλός παραμένει ο κίνδυνος (HIGH – 4/5) σε ολόκληρο τον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, επιβεβαιώνοντας ότι η αστάθεια δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή.
Η σύσταση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι σαφής. Να αποφεύγονται όλες οι διελεύσεις μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενώ προτείνεται επίσης η αναβολή προσεγγίσεων σε κρίσιμους λιμένες όπως η Φουτζέιρα στα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Σαλαλάχ στο Ομάν και ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της Βασόρας στο Ιράκ. Παράλληλα, ζητείται επανεξέταση για αγκυροβ;olia και λιμενικές κλήσεις σε κομβικά σημεία των ΗΑΕ, όπως το Jebel Ali, το Khor Fakkan και η Sharjah.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα