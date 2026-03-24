AKTOR ΑΙ: Νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης από τον όμιλο με διευρυμένο ρόλο και στρατηγική ανάπτυξης
Στην ίδρυση μιας νέας εταιρείας με επίκεντρο τις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη προχώρησε ο όμιλος AKTOR, ενισχύοντας τη στρατηγική του τοποθέτηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, στις 23 Μαρτίου 2026 συστάθηκε η «AKTOR AI Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με έδρα την Παιανία Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Μοναδικός μέτοχος είναι η μητρική AKTOR, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της επένδυσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που εκτείνεται πέραν της ανάπτυξης λογισμικού. Ειδικότερα, η AKTOR AI θα δραστηριοποιείται:
• στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και λύσεων AI,
• στην παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) και στη διάθεση ψηφιακών προϊόντων,
• στην ανάλυση δεδομένων (data analytics) και αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων (big data),
• στην ανάπτυξη συστημάτων αυτοματοποίησης και έξυπνων υποδομών,
• καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού.
Παράλληλα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D), εμπορικής αξιοποίησης και αδειοδότησης λογισμικού, αλλά και δυνατότητα συμμετοχής σε επενδυτικά ή τεχνολογικά σχήματα.
