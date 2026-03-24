Τα μέτρα Αθήνας vs Μαδρίτης, ο τουρισμός (πέταγε μέχρι τον πόλεμο), οι άμυνες της ΔΕΗ, το τριπλό «σφυρί» του Τόττη, τα χρυσά τείχη που καταρρέουν στον πόλεμο
Ένα εισαγωγικό σχόλιο για τη δίκη των Τεμπών που ξεκίνησε χθες και μαζί άρχισαν και τα παρατράγουδα
Λοιπόν δίκαιη δίκη για όλους, για τις αθώες ψυχές που έφυγαν πρώτα απ’ όλα και τους συγγενείς και δικούς τους, για τους ενόχους, αλλά και για την κοινή γνώμη που ενδιαφέρεται δεν θα υπάρξει ποτέ με… χίλιους νοματαίους από κάτω, κάμερες και σόου που χτίζουν πολιτικές και νομικές καριέρες και νούμερα πάνω σε ένα δράμα. Η ευθύνη είναι πάνω στην ίδια τη Δικαιοσύνη και στην κυβέρνηση να διαφυλάξουν αυτή τη δίκη. Στα τρέχοντα τώρα, χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα προστασίας με επιδοτήσεις των πολιτών από την ενεργειακή κρίση. Το πακέτο είναι καλό και στοχευμένο, όσοι είναι εντός της περιμέτρου παίρνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις απ’ ό,τι αν μείωνε τον ΕΦΚ ποσοστιαία, όπως έκανε ας πούμε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Έγραφα και χθες ότι η λογική του Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη, δεν επιδοτούμε τον εύπορο πολίτη που δεν έχει καμία ανάγκη από μερικά σεντς στη βενζίνη. Αν βέβαια δεν σταματήσει ο πόλεμος, η σημερινή ενεργειακή κρίση θα μοιάζει παιχνίδι μπροστά σ’ αυτό που έρχεται. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί και αυτό το λέει και ο Κ.Μ στους συνομιλητές του. Γι’ αυτό και αποφεύγει οποιαδήποτε συζήτηση που εμπλέκει αυτή την ώρα σενάρια εκλογών.
Στα έργα της Θεσσαλονίκης
-Ο Μητσοτάκης μπορεί να μείνει στην Αθήνα για την παρέλαση της 25ης, αλλά όπως σας έγραψα χθες μια Θεσσαλονίκη θα την πάει σήμερα. Η επίσκεψη είναι σχεδιασμένη να ξεκινήσει το πρωί και να τελειώσει κάπου μετά το μεσημέρι και περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολλά και διάφορα έργα. Η αρχή θα γίνει από το ΙΜΕΤ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, θα ακολουθήσει η επίσκεψη στα υπό ανέγερση σχολεία -ένα Λύκειο και ένα Δημοτικό- στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και θα καταλήξει στο Λιμάνι της πόλης. Και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι πεδίο προβληματισμού για τη ΝΔ, ο Μητσοτάκης επενδύει στην υλοποίηση μεγάλων έργων που είναι η παραδοσιακή «καψούρα» της πόλης, για να συσπειρώσει κόσμο και να «κόψει» τις διαρροές προς τα δεξιά.
Ραντεβού με το βλέμμα στις εξορύξεις
-Στο Χιούστον για συναντήσεις με τη Chevron και την ExxonMobil βρίσκεται από χθες ο ΥΠΕΝ Παπασταύρου, όπως σας είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, πέρα από τα πιθανά κοιτάσματα, η συνέπεια της χώρας στην ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (3 Υπουργικές Αποφάσεις, 1 διεθνής διαγωνισμός, κύρωση των συμφωνιών στη Βουλή) έχει αναβαθμίσει σημαντικά το πώς βλέπει τη χώρα μας ο αμερικανικός κολοσσός. Αυτό φαίνεται και από την αντιπροσωπεία της Chevron που θα δει αύριο τον Παπασταύρου και τον υφυπουργό Τσάφο. Αυτή θα αποτελείται από τον γνωστό μας πλέον Αντιπρόεδρο Gavin Lewis που είχε έρθει στην Αθήνα για την υπογραφή των συμφωνιών, αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Εξορύξεων Kevin McLachlan, αλλά και διευθυντικά στελέχη όπως ο Chris Powers και ο Mamadou Blondin Beye που ασχολούνται στοχευμένα με τις εξορύξεις.
Αναζητείται exit strategy, αλλά αργούμε-Να σας πω στα του ΚΥΣΕΑ, όπου έγιναν αρκετές ζωηρές συζητήσεις. Ένα γενικό συμπέρασμα της συνεδρίασης και σε επίπεδο πληροφόρησης πάντως ήταν ότι φαίνονται τουλάχιστον οι ΗΠΑ και το Ιράν να αναζητούν κάποια στρατηγική εξόδου από μια αδιέξοδη κατάσταση, όμως αυτό ακόμα είναι προκαταρκτικό και λίγο θεωρητικό. Πάντως, σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης είναι και οι Ισραηλινοί, οι οποίοι δεν μοιάζουν τόσο διπλωματικοί και κάποιος γνωστός που συνάντησε τις προάλλες τον πρέσβη τους εδώ δεν έμεινε με την εντύπωση ότι επίκειται αποκλιμάκωση. Γενικώς, το συμπέρασμα είναι ότι το πράγμα δεν είναι ξεκάθαρο. Μιας και είπα για το Ισραήλ, να σας πω ότι στο εσωτερικό της συνεδρίασης δόθηκαν και απαντήσεις στους υπουργούς για το τι να απαντάνε σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με την κριτική ότι παίρνουμε όπλα και τεχνογνωσία από το Ισραήλ. Η απάντηση που δόθηκε, ειδικά στην περίπτωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», είναι ότι κατά βάση οι Ισραηλινοί έχουν δοκιμασμένο αντιαεροπορικό θόλο και επίσης τα λεφτά είναι λογικά.
Ενημέρωση για την αντιπυρική περίοδο-Μετά το πέρας του ΚΥΣΕΑ, οι υπουργοί έφυγαν αλλά έμεινε στο Μαξίμου ο Γιάννης Κεφαλογιάννης που πέρασε ένα μισάωρο στο γραφείο του Κ.Μ. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του έκανε ένα αναλυτικό μπριφάρισμα ενόψει αντιπυρικής περιόδου, κυρίως για τα εναέρια μέσα που διαθέτει η χώρα. Τα δύσκολα άλλωστε ξεκινάνε σύντομα.
Μια παραίτηση και ένα ψυχόδραμα-Σήμερα λένε οι γνώστες του ρεπορτάζ ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο άνθρωπος είναι εδώ και καιρό σε τροχιά αποχώρησης, καθώς κοιτάει προς τον Τσίπρα, αλλά το κόμμα δεν θέλει. Εφόσον παραιτηθεί, τα ηνία του κόμματος περνάνε στον γραμματέα του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, μέχρι να εκλεγεί αντικαταστάτης. Ως προς το κενό που θα προκύψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, για επικεφαλής παίζουν τα ονόματα της Σίας Αναγνωστοπούλου, ακόμα και της Πέτης Πέρκα. Πάντως, το βασικό πρόβλημα της Νέας Αριστεράς (πέρα από την ανυπαρξία), είναι ότι αρκετοί βουλευτές θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, αλλά το κόμμα και κάποιοι βουλευτές δεν θέλουν να τον βλέπουν και προτιμούν να ανοίξουν κουβέντες με τις δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς, ακόμα και με τον Βαρουφάκη. Φανταστείτε να δούμε παρέα τον Ευκλείδη και τον Γιάνη. Απορώ με την όρεξή τους πάντως, αφού είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να ξαναδούν έδρανο Βουλής, αλλά θα πείτε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Οι... Αριστίδηδες του ΠΑΣΟΚ-Αναβρασμός επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ καθώς όλοι προετοιμάζονται για το συνέδριο της Παρασκευής. Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ανδρουλάκη έχουν μια αγωνία να μάθουν τα ονόματα των συνέδρων που εξελέγησαν τα οποία δεν έχουν δοθεί ως τώρα, παρότι μεσολάβησε μία εβδομάδα. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι τα πιστοποιεί η ΕΔΕΚΑΠ και επρόκειτο να δοθούν χθες ή σήμερα. Παράλληλα, αναμένουν να μάθουν πόσοι θα είναι οι μη εκλεγμένοι που θα μετάσχουν, οι λεγόμενοι αριστίνδην. Κομματικές πηγές υπολογίζουν ότι θα είναι: 3.800 οι εκλεγμένοι, περίπου 200 ex officcio όπως οι γραμματείς τομέων και οι αναπληρωτές τους και άλλοι 1.000 - 1100 οι αριστίνδην εκτός και αν προσθέσει και κάποιες ακόμη προσωπικότητες ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύνολο περίπου 5.000-5300 άτομα. «Είναι πολλοί οι... Αριστίδηδες του ΠΑΣΟΚ», όπως μου έλεγε γελώντας στέλεχος με μεγάλη εμπειρία. Με αφορμή τους... «Αριστίδηδες» του ΠΑΣΟΚ, παλαιός κομματικός μου θύμιζε το αμίμητο: Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1994, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ζητήσει από τον τότε γραμματέα του κόμματος Άκη Τσοχατζόπουλο να βάλει οπωσδήποτε ως «αριστίνδην» τον περιώνυμο Τζορτζ Χάλακ. Επρόκειτο για τον Λιβανέζο επιχειρηματία με τις μπίζνες οπλικών συστημάτων, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν δανείσει τον Παπανδρέου για να αγοράσει το περίφημο «ροζ κωλόσπιτο» της οδού Αγράμπελης στην Εκάλη. Ο Τσοχατζόπουλος έσπευσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τον έγραψε ως... Γιώργο Χαλάκη! Για την ιστορία πάντως, ο Άκης -αν και πανίσχυρος εκείνη την περίοδο- είχε χάσει τη μάχη του ασυμβίβαστου μεταξύ της θέσης του γραμματέα και του υπουργού.
Τα τρία μπλοκ στο Συνέδριο-Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα μονομαχήσουν χονδρικά τρία μπλοκ: Του Ανδρουλάκη, στο οποίο έχει ενσωματωθεί η Άννα Διαμαντοπούλου, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και των Δούκα-Γερουλάνου-Κατρίνη οι οποίοι είναι σε ανοικτή γραμμή. Το αποτέλεσμα των συμμαχιών θα αποτυπωθεί και στη μάχη του σταυρού αλλά και στις ψηφοφορίες. Απόψε στις 19:00 ο Ανδρουλάκης συγκαλεί την Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) όπου θα φανούν οι διαθέσεις του και ως προς το ψήφισμα περί μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ που ζητεί ο Δούκας. Θεωρείται δεδομένο ότι θα προτείνει να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο απόφασης το οποίο και θα ψηφιστεί.
Ραντεβού με τον Γιαννίτση-Επιστρέφει στα ραντεβού με «πρώην» ο Κώστας Τασούλας, ο οποίος αφού παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, αναμένεται να υποδεχθεί την Πέμπτη στο Προεδρικό τον πρώην υπουργό Τάσο Γιαννίτση. Το νόστιμο είναι ότι ο Γιαννίτσης ήταν ανθυποψήφιός του για την Προεδρία, με πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, ο Τασούλας τον εκτιμά ιδιαίτερα και έχει διαβάσει άλλωστε το πρόσφατο, αυτοβιογραφικό βιβλίο του πρώην υπουργού. Προφανώς στη συνάντηση θα συζητηθούν τα οικονομικά, αλλά και τα ελληνοτουρκικά.
Αθήνα και Θεσσαλονίκη έκαναν τη διαφορά στον τουρισμό-O τουρισμός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας και κυρίως της Αθήνας… απογείωσε -λόγω και των αυξημένων αεροπορικών αφίξεων- τα νούμερα του Ιανουαρίου του κλάδου φθάνοντας για πρώτη φορά στα χρονικά μια ανάσα από το μισό δισ. ευρώ. Αν δεν ήταν μάλιστα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα χαμόγελα θα… περίσσευαν. Κι αυτό γιατί για τον Ιανουάριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν, με βάση τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (σήμερα Τρίτη ανακοινώνονται οι επιμέρους λεπτομέρειες) τα 473 εκατ. ευρώ από τα 299 εκατ. ευρώ του (πολύ καλού) Ιανουαρίου του 2025 και τα 281 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου Ιανουαρίου του 2024. Πράγμα που μεταφράζεται σε άνοδο πάνω από 58% σε ετήσια βάση, όταν οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 33,3%, άρα αυξήθηκε και η μέση δαπάνη. Όσο κι αν αυτό αποδίδεται κατά ένα μέρος στον πληθωρισμό, δεν παύει να είναι μία σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό, που είναι γνωστό ότι πάσχει από την υψηλή εποχικότητα και έχει ανάγκη από χρονική και χωρική διάχυση του τουριστικού προϊόντος.
Ο «κουλ» Στάσσης και το απόλυτο hedging στα μπλε τιμολόγια-Την εικόνα μιας εταιρείας που δείχνει ότι έχει περάσει σε μια ώριμη φάση διαχείρισης ρίσκου εκπέμπει η ΔΕΗ, με μια κρίσιμη όμως υποσημείωση: ακόμη και σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο βασικός αντίκτυπος για τον κλάδο δεν τοποθετείται στο σήμερα, αλλά μετατίθεται χρονικά, πιθανότατα προς το 2027. Η επισήμανση του Γιώργου Στάσση προς τους αναλυτές κατά το conference call για τα αποτελέσματα του 2025 έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποτυπώνει πώς «περνά» ο γεωπολιτικός κίνδυνος στην αγορά ενέργειας: όχι ως άμεσο πλήγμα, αλλά μέσω του κύκλου προμήθειας φυσικού αερίου. Σε ένα δυσμενές σενάριο, το κρίσιμο σημείο είναι το καλοκαίρι, όταν οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα χρειαστεί να γεμίσουν αποθήκες σε ενδεχομένως υψηλές τιμές. Αυτό το κόστος δεν αποτυπώνεται άμεσα, αλλά μεταφέρεται στους επόμενους κύκλους κατανάλωσης, γι’ αυτό και η εκτίμηση τοποθετεί την πίεση στο 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο βάρος αποκτά το πώς η εταιρεία έχει «χτίσει» τις άμυνές της. Κεντρικό ρόλο παίζει το hedging (αντιστάθμιση κινδύνου), δηλαδή η πρακτική με την οποία η ΔΕΗ κλειδώνει από νωρίς τις τιμές αγοράς ενέργειας, περιορίζοντας την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε hedging για περίπου το 40%-45% των «ανοικτών θέσεών» της - δηλαδή για ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που θα χρειαστεί στο μέλλον και για την οποία δεν είχε ακόμη εξασφαλιστεί τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνει το ρίσκο από πιθανές αυξήσεις τιμών, χωρίς όμως να «κλειδώνει» το σύνολο των ποσοτήτων, διατηρώντας και ένα περιθώριο ευελιξίας αν η αγορά κινηθεί πτωτικά. Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η επιλογή για πλήρη κάλυψη -100% hedging- των πελατών με σταθερά τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε κιλοβατώρα που έχει δεσμευτεί να πουλά σε συγκεκριμένη τιμή, η ΔΕΗ έχει ήδη εξασφαλίσει και το αντίστοιχο κόστος προμήθειας. Η σημασία για τους καταναλωτές είναι άμεση, αλλά όχι πάντα ορατή. Σε περιόδους έντονων ανατιμήσεων, οι πελάτες με σταθερά συμβόλαια προστατεύονται πλήρως από αυξήσεις, χωρίς η εταιρεία να επιβαρύνεται με ζημιές. Με άλλα λόγια, το ρίσκο της αγοράς δεν μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή, αλλά απορροφάται μέσω της στρατηγικής διαχείρισης της επιχείρησης. Αντίστροφα, για τα κυμαινόμενα τιμολόγια -όπως τα «πράσινα», όπου οι τιμές προσαρμόζονται συχνότερα στις συνθήκες της αγοράς- η ανάγκη πλήρους αντιστάθμισης είναι μικρότερη, καθώς μέρος του ρίσκου περνά ήδη στον πελάτη. Συνολικά, η στρατηγική hedging της ΔΕΗ λειτουργεί ως βασικό «ανάχωμα» στην τρέχουσα συγκυρία: προστατεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα, εξασφαλίζει σταθερότητα για συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών και επιτρέπει στην εταιρεία να διαχειρίζεται την αβεβαιότητα χωρίς να αιφνιδιάζεται.
Στα φαρμακεία το δεύτερο deal της Golden Age-Η Golden Age Capital των Περικλή Μαζαράκη, Περικλή Σταματιάδη και Νικόλα Μουρτζάνου ανοίγει πλέον μέτωπο και στον κλάδο των φαρμακείων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για δημιουργία επενδυτικών «πλατφορμών» σε κατακερματισμένες αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ολοκληρωθεί, μεταξύ άλλων, η εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην αλυσίδα Dr Pharmacy, σηματοδοτώντας την είσοδο του fund στον χώρο της υγείας και των παραφαρμακευτικών προϊόντων, ενώ στο πλάνο περιλαμβάνεται η ένταξη και άλλων επιχειρήσεων του κλάδου με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Περικλή Σταματιάδη, με πολυετή διεθνή πορεία σε κολοσσούς όπως η Pfizer και η Novartis και κυρίως στη Johnson & Johnson, όπου είχε την ευθύνη δραστηριοτήτων σε 70 χώρες, ενισχύει το αποτύπωμα και τη στρατηγική κατεύθυνση της νέας επενδυτικής κίνησης στον χώρο της υγείας, δίνοντας σαφές στίγμα για τη συνέχεια με αντίστοιχες εξαγορές. Υπενθυμίζεται ότι η Golden Age Capital έχει ήδη δείξει τη διάθεσή της για build-up στρατηγικές, όπως αποκάλυψε το newmoney με το πλειοψηφικό deal στην αλυσίδα street food «Ο Πρόεδρος», που αποτέλεσε την πρώτη της ηχηρή τοποθέτηση στην αγορά.
Ένα τριπλό σφυρί με… ιστορία-Το καφέ του Τόττη στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα πιο φημισμένα στέκια της πόλης. Και ποιοι δεν είχαν περάσει από εκεί… Πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί -όλων των κυβερνήσεων- καλλιτεχνικοί και αθλητικοί παράγοντες, με λίγα λόγια, άπαντες… Το καφέ έχει κλείσει εδώ και χρόνια και στο συγκεκριμένο κατάστημα στη Λ. Νίκης στεγάζεται το Garcon Brasserie. Πρόκειται μάλιστα για έναν χώρο ιστορικό καθώς εκεί πρωτοεμφανίστηκε το 1933 -όταν ήταν το κέντρο διασκέδασης «Αστόρια Β'»- η μεγάλη Σοφία Βέμπο. Μαθαίνω ότι για τον ερχόμενο Μάιο έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός που σχετίζεται όχι με το εν λόγω κατάστημα, αλλά με ακίνητο που ανήκει σε πρόσωπα και την εταιρεία της οικογένειας Τόττη («Όμιλος Επιχειρήσεων Τόττης-Τόττης Class Catering Services»), η οποία πτώχευσε το 2015. Έτσι, με επισπεύδουσα τη σύνδικο πτώχευσης, για τις 7 Μαΐου έχει ανέβει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικό σφυρί που αφορά δύο διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, τα οποία είναι συνενωμένα σε ένα ενιαίο συνολικής επιφάνειας 185,69 τ.μ. Το διαμέρισμα μπορεί να χαρακτηριστεί «φιλέτο» καθότι, εκτός από πολύ καλά συντηρημένο, βρίσκεται σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Μορκεντάου και Στρατηγού Καλλάρη, με τη Λεωφόρο Νίκης, στον Λευκό Πύργο, έχοντας ανεμπόδιστη θέα στον Θερμαϊκό. Αντίστοιχη είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς που έχει οριστεί στο ποσό των 1.293.500 ευρώ. Μαζί βγαίνει μια μεζονέτα 180 τ.μ. στο Πανόραμα, με τιμή εκκίνησης 295.000 ευρώ, καθώς και ένα ακόμη ακίνητο (μεγάλο αγρόκτημα 200 στρεμμάτων στην Επανομή με διώροφη οικία «εγκαταλελειμμένη, λεηλατημένη και πλήρως απαξιωμένη», όπως αναφέρεται), με αρχική τιμή 1.039.000 ευρώ.
Όμιλος Antenna – GEDI (La Repubblica)-Χθες ο όμιλος Antenna του Θοδωρή Κυριακού ανακοίνωσε την εξαγορά του ιστορικού ιταλικού ομίλου GEDI που εκδίδει την εφημερίδα Repubblica και κατέχει 15 sites, τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική και μία streaming τηλεοπτική πλατφόρμα. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν μήνες και ομολογουμένως η κίνηση είναι εντυπωσιακή, καθώς για πρώτη φορά ελληνική εταιρεία media εξαγοράζει τόσο μεγάλο ευρωπαϊκό παίκτη του χώρου.
Θετικές οι αντιδράσεις από τους ακτοπλόους-Η ακτοπλοΐα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και δοκιμάζει την αντοχή του κλάδου. Στα κυβερνητικά γραφεία, πίσω από τις κλειστές πόρτες της αντιπροεδρίας, οι συζητήσεις δεν περιστρέφονται μόνο γύρω από αριθμούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά και γύρω από τον κίνδυνο πολιτικού κόστους. Οι αυξήσεις στα εισιτήρια απειλούν να χτυπήσουν κατευθείαν την καρδιά της μεσαίας τάξης, το πιο ευαίσθητο εκλογικό κοινό. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα που έχουν στόχο να συγκρατήσουν τις τιμές στα περσινά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις σε κοινωνικές ομάδες, όπως φοιτητές, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους, μέτρο που έγινε δεκτό θετικά από τον κλάδο. «Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αν αλλάξουν, θα πρέπει να το ξαναδούμε», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Διονύσης Θεοδωράτος, υπογραμμίζοντας ότι η ακτοπλοΐα ήταν ο μοναδικός κλάδος μεταφορών χωρίς κρατική κάλυψη για τις εκπτώσεις αυτές, με ετήσιο κόστος για τις εταιρείες που φτάνει τα 40–60 εκατ. ευρώ. Κατά τη σύσκεψη της προηγούμενης Παρασκευής, ο Δ. Θεοδωράτος επανέφερε και την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο σχήμα αντιμετώπισης, προτείνοντας μια «φόρμουλα» που θα επιτρέπει τη διαχείριση σε μηνιαία βάση, ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς καυσίμων. Όπως τόνισε, «δεδομένης της αβεβαιότητας που προκαλεί η εμπόλεμη κατάσταση, δεν είναι εφικτό να προεξοφληθεί η διάρκεια της κρίσης και να ληφθούν εκ των προτέρων μέτρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα». Η πρόθεση είναι να στηριχθούν τα πλοία που ήδη εκτελούν δρομολόγια, και όχι οι μελλοντικές δραστηριότητες, όπως τα θερινά δρομολόγια. Στο παρασκήνιο, η πίεση από τους ακτοπλόους είναι εμφανής. Η αύξηση 56% στο ναυτιλιακό καύσιμο MGO μέσα σε λίγες εβδομάδες χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό όπλο για άμεσες λύσεις. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση λιμενικών τελών και η μείωση ΦΠΑ, μέτρα με σαφή δημοσιονομική επίπτωση, αλλά και ορατό πολιτικό όφελος. Η εφαρμογή μιας μηνιαίας φόρμουλας για τη διαχείριση της κρίσης, όπως ζητούν οι εταιρείες, είναι έμμεση παραδοχή ότι όλοι κινούνται στα τυφλά μπροστά στην αβεβαιότητα της διεθνούς αγοράς. Και φυσικά, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη διάρκειά του, ούτε τις συνέπειες στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Το γκάλοπ του Μάριου Ηλιόπουλου για νησιώτες ή βουνίσιους καπεταναίους-Στο περιθώριο της επετειακής εκδήλωσης για τα 110 χρόνια της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκλεψε την παράσταση με ένα ιδιότυπο γκάλοπ προς το ακροατήριο. Με εμφανή διάθεση χιούμορ, αλλά και μια δόση πρόκλησης, έθεσε το ερώτημα που δίχασε την αίθουσα. Ποιος καπετάνιος κολυμπάει καλύτερα, ο νησιώτης ή ο… βουνίσιος; Κάλεσε μάλιστα τους παριστάμενους να σηκώσουν τα χέρια για να ψηφίσουν. Κι ενώ ο θαλασσινός επικράτησε, ο ίδιος ο Μάριος έκανε την ανατροπή, υποστηρίζοντας, με τη δική του λογική, ότι οι βουνίσιοι έχουν τελικά το πλεονέκτημα, επικαλούμενος μέχρι και… φυσικούς νόμους περί άνωσης και διαφορών μεταξύ γλυκού και θαλασσινού νερού. Δηλαδή ότι λόγω μικρότερης άνωσης είναι πιο δύσκολο να κολυμπάς σε γλυκό νερό σε ποτάμια και λίμνες. Η παρέμβασή του προκάλεσε χαμόγελα και πειράγματα, σπάζοντας τον τυπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης και δίνοντας έναν πιο ανθρώπινο τόνο σε μια κατά τα άλλα επετειακή βραδιά με έντονο συμβολισμό για την ελληνική ναυτιλία.
Η win-win συνεργασία Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας στην κρουαζιέρα-Όσο κυλάει ο χρόνος ωριμάζει η ιδέα συνεργασίας μεταξύ των λιμανιών της Κέρκυρας και της Ηγουμενίτσας που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ομίλου Γκριμάλντι, για την κρουαζιέρα. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως ένα μικρό πολιτικό τεστ ωριμότητας για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Γιατί, στην πράξη, τέτοιου είδους συνέργειες σκοντάφτουν λιγότερο στη γεωγραφία και περισσότερο στις ισορροπίες συμφερόντων. Από τη μία, η Κέρκυρα καλείται να αποσυμφορήσει ένα λιμάνι που ήδη πιέζεται σε περιόδους αιχμής. Από την άλλη, η Ηγουμενίτσα βλέπει μια ευκαιρία να μπει πιο δυναμικά στον χάρτη της κρουαζιέρας. Το ερώτημα είναι αν αυτή η «μοιρασιά» θα γίνει με όρους συνεργασίας ή ανταγωνισμού και κυρίως ποιος θα πιστωθεί πολιτικά το όφελος. Υπό προϋποθέσεις, το σενάριο μπορεί να αποδειχθεί win-win. Καλύτερη εμπειρία για τον επισκέπτη, αποσυμφόρηση για την Κέρκυρα, αναβάθμιση ρόλου για την Ηγουμενίτσα. Αλλά αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι αυτονόητες. Απαιτούν συντονισμό με τις εταιρείες κρουαζιέρας, επενδύσεις σε υποδομές και κυρίως μια σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα διάθεση διαπεριφερειακής συνεργασίας χωρίς τοπικισμούς. Με απλά λόγια, αν το εγχείρημα προχωρήσει, θα αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Αν όχι, θα προστεθεί στη μακρά λίστα των καλών ιδεών που έμειναν στα χαρτιά.
Το ΔΝΤ στην Αθήνα-Δεν είναι μόνον η επικεφαλής του SSM, Κλαούντια Μπουχ που επισκέπτεται αυτές τις μέρες τη χώρα μας. Μεγάλη αντιπροσωπεία του ΔΝΤ ολοκληρώνει κι αυτή την επίσκεψή της στη χώρα μας αφού συνάντησε πολλούς, θεσμικούς και μη, παράγοντες της αγοράς μας. Στις συναντήσεις αυτές ξεχώρισε η παρουσία του εκπροσώπου της χώρας μας στο ΔΝΤ, Μιχάλη Μασουράκη ο οποίος είχε μια κονκάρδα καρφιτσωμένη στο σακάκι του αφιερωμένη στην ειρήνη. Τα στελέχη του ΔΝΤ εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένα (και δικαιωμένα) από τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ωστόσο τους κινδύνους από το Έλλειμμα του Ισοζυγίου Πληρωμών αλλά και την κοινωνική ένταση που δημιουργεί το αυξημένο κόστος της στέγης στη χώρα μας. Οι συναντήσεις των στελεχών του ΔΝΤ αποτελούν τον προάγγελο της ετήσιας έκθεσης για το Άρθρο IV, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τον Απρίλιο και θα αποτελέσει το βαρόμετρο για την επενδυτική εικόνα της χώρας. Η τελική αξιολόγηση του Ταμείου τον επόμενο μήνα θα περιλαμβάνει συστάσεις για τη δημοσιονομική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Αθήνα, ειδικά στο σκέλος της συγκράτησης των δαπανών και της ενίσχυσης των εσόδων μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Motor Oil: Τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, η μετοχή πιέστηκε-Η Motor Oil δέχθηκε πιέσεις στη συνεδρίαση της Δευτέρας, υποχωρώντας κατά 3,6% στα 37,7 ευρώ, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το ιστορικό ρεκόρ των 39,8 ευρώ που έπιασε την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε, μάλιστα, τον ισχυρότερο τζίρο μετά τις συστημικές τράπεζες, με την αξία των συναλλαγών να αγγίζει τα 13,9 εκατ. ευρώ. Η χθεσινή εικόνα της MOH στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών αφήνει χώρο για πολλές ερμηνείες. Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος ανακοίνωσε, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, υπερδιπλασιασμό (+126%) των καθαρών κερδών αγγίζοντας τα 650,8 εκατ. ευρώ για το 2025, η μετοχή δεν κατάφερε να ακολουθήσει το γενικότερο ράλι ανακούφισης που πυροδότησε η παρέμβαση Τραμπ για «πάγωμα» των επιθέσεων κατά των ενεργειακών στόχων στο Ιράν. H υποχώρηση της τιμής της μετοχής συνδέεται άμεσα με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αφαίρεσε το «πολεμικό premium» από το αργό. Οι επενδυτές, έχοντας ήδη προεξοφλήσει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη -με το EBITDA να διαμορφώνεται στο ιστορικό επίπεδο του 1,05 δισ. ευρώ- προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών, εκμεταλλευόμενοι τις υψηλές αποτιμήσεις των προηγούμενων ημερών. Αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ ο τραπεζικός κλάδος πραγματοποιούσε εντυπωσιακό comeback, η Motor Oil παρέμεινε υπό πίεση, καθώς η αγορά εστίασε στην επόμενη μέρα των περιθωρίων διύλισης σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων τιμών πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, τα μεγέθη που παρουσίασε ο όμιλος παραμένουν εξαιρετικά, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της.
Χρηματιστήριο στον ρυθμό του Truth Social-Χθες το πρωί, το Χρηματιστήριο της Αθήνας ξεκίνησε με βαριές απώλειες, με τον πόλεμο να συνεχίζεται, το πετρέλαιο στα τριψήφια και τον χρυσό σε ελεύθερη πτώση. Το μεσημέρι, στις 12:57, ο Τραπεζικός Δείκτης βρισκόταν στις 2.143 μονάδες. Στις 13:03 (έξι λεπτά αργότερα) είχε εκτιναχθεί στις 2.381 μονάδες. Απόδοση +11%. Τελικά ο δείκτης έκλεισε στις 2.303 μονάδες, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.101 μονάδες (+1,78%). Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1.998,09 μονάδων (-3,23%) και 2.113,68 μονάδων (+2,37%). Η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 338 εκατ. ευρώ με προσυμφωνημένες πράξεις αξίας 17,2 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά συνέβησαν με αφορμή και αιτία την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «παραγωγικές» συνομιλίες και ότι ανέστειλε τις επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές ενέργειας. Η αντίδραση των αγορών ήταν ταχύτατη και εντυπωσιακή: το Brent πετρέλαιο υποχώρησε απότομα, οι μετοχές ανέκαμψαν, το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σημαντικά. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έπεσε από 4,44% στο 4,33% σε λίγα λεπτά. Ο χρυσός, που είχε αγγίξει νωρίτερα τα $4.100, ανέκαμψε στα $4.430. Στη Wall Street, S&P 500, Dow και Nasdaq ξεκίνησαν με κέρδη + 2,5%. Αργότερα, το Ιράν αρνήθηκε ότι υπήρξαν συνομιλίες. Ως έναν βαθμό οι αγορές πίστεψαν ότι επιβεβαιώθηκε ο κανόνας «TACO» (Trump Always Chickens Out). Είναι η θεωρία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπαναχωρεί πάντα όταν οι αγορές αρχίζουν να «στενάζουν». Σήμερα, η Αθήνα δεν ήταν παρά ένας καθρέφτης αυτής της παγκόσμιας αντίδρασης. Οι τραπεζικές μετοχές έπαιξαν τον ρόλο του βαρόμετρου, ευαίσθητες στις αποδόσεις ομολόγων, στο γεωπολιτικό ρίσκο, στις προσδοκίες για επιτόκια.
Η τεχνολογία αλλάζει τις αγορές ομολόγων-Καθώς το Χρηματιστήριο Αθηνών βαδίζει προς την αναβάθμισή του στις «Αναπτυγμένες Αγορές» και η ενσωμάτωση στο Euronext προχωρά, η ανάπτυξη μιας ρευστής και διαφανούς αγοράς εταιρικών ομολόγων παραμένει το μεγάλο ζητούμενο. H τεχνολογία θα καλύψει το κενό. Η αγορά ομολόγων είναι η μεγαλύτερη και παραδοσιακά η πιο αδιαφανής αγορά κεφαλαίων παγκοσμίως. Βρίσκεται στο κατώφλι μιας βαθιάς τεχνολογικής ανακατασκευής. Ο πρώτος άξονας είναι η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ομολόγων. Σήμερα, η έκδοση εταιρικού ομολόγου απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες, μεσάζοντες με υψηλές αμοιβές και χρονοβόρες διαδικασίες. Η τεχνολογία υπόσχεται να συμπιέσει δραστικά αυτό το κόστος, ανοίγοντας τον δρόμο και για μεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα αποκλείονται ουσιαστικά από την αγορά. Ο δεύτερος άξονας είναι η πλήρης διαφάνεια τιμών. Σε αντίθεση με τις μετοχές, τα ομόλογα διαπραγματεύονται κυρίως OTC (over the counter) με τιμές που διαμορφώνονται σε διμερείς συναλλαγές, μακριά από το φως της δημοσιότητας. Αυτή η ασύμμετρη πληροφόρηση ευνοεί συστηματικά τους μεγάλους θεσμικούς παίκτες. Οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες θα εμφανίζουν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο που θα ισορροπήσει το παιχνίδι. Η τρίτη μεγάλη που έρχεται είναι η «δημοκρατικοποίηση» της πρόσβασης. Η αγορά ομολόγων παραμένει de facto κλειστή για τον μικροεπενδυτή. Ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Nasdaq έχουν δημιουργηθεί για να αλλάξουν αυτή την εικόνα και μαζί της, ολόκληρη την αρχιτεκτονική της κεφαλαιαγοράς. Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα και θα γίνουν καθημερινότητα πολύ πριν το Ελληνικό Χρηματιστήριο ενταχθεί πλήρως και λειτουργικά στον Όμιλο Euronext.
Τα χρυσά και ασημένια τείχη καταρρέουν-Οι διεθνείς τιμές του χρυσού την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, βρίσκονται στα $4.372/ουγκιά, καταγράφοντας την 9η διαδοχική πτωτική συνεδρίαση. Αυτή είναι η χειρότερη εβδομαδιαία απόδοση από το 2011, με απώλειες -9,6% σε μία μόνο εβδομάδα. Πτώση περίπου 12% από τα ιστορικά υψηλά του. Το ασήμι διαπραγματεύεται στα $69,39/ ουγκιά, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών με πτώση άνω του -14%. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι τιμές του πετρελαίου ανεβοκατεβαίνουν γύρω από τα τριψήφια μεγέθη, αλλά τα παραδοσιακά «επενδυτικά καταφύγια» δεν προστατεύουν πλέον. Το δολάριο ανεβαίνει, ο χρυσός φθηναίνει - αφού πρώτα «έσπασε» κρίσιμα επίπεδα στήριξης, πυροδοτώντας χιονοστιβάδα αυτόματων εντολών stop-loss. Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις δημιούργησαν φαινόμενο χιονόμπαλας που γκρέμισε τιμές χωρίς καμία σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη. Η Fed, με τα επιτόκια κλειδωμένα στο 3,5%-3,75% λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού και μόλις μία πιθανή μείωση στον ορίζοντα του 2026, ενίσχυσε το δολάριο και αφαίρεσε κάθε ελπίδα χαλάρωσης. Μαζί της εξαλείφθηκε ένα βασικό επιχείρημα για κατοχή χρυσού. Το ασήμι δέχτηκε διπλό χτύπημα -ως επενδυτικό μέταλλο και ως βιομηχανική πρώτη ύλη- ταυτόχρονα. Τα Gold ETF αποκαλύπτουν ότι οι θεσμικοί επενδυτές πουλούσαν χρυσάφι όχι γιατί δεν τον εμπιστεύονται, αλλά γιατί είχαν ανάγκη ρευστού, αμέσως, για να καλύψουν ζημιές αλλού. Από κοντά και οι «τουρίστες» της αγοράς. Δηλαδή hedge funds και retail επενδυτές που είχαν μπει στο τελευταίο ανοδικό κύμα και αδειάζουν τις θέσεις τους. Η διόρθωση ήταν για τις ροές, όχι για τα θεμελιώδη. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει. Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν. Το ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα διαρκέσει η αναγκαστική ρευστοποίηση και αν θα συμπαρασύρει και άλλες αγορές στον κατήφορό της.
Ο Τραμπ αποκάλυψε την Αχίλλειο Πτέρνα του-Ο μεγάλες στροφές και κυβιστήσεις στη ρητορική του Αμερικανού Προέδρου -παραδόξως- ακολουθούν με εντυπωσιακή ακρίβεια, τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα των αγορών. Φαίνεται πως οι αγορές δεν «αντιδρούν» στον Τραμπ. Τον προγραμματίζουν. Χθες, η περιβόητη ανάρτηση του PotUS που άλλαξε το κλίμα στις αγορές, εμφανίστηκε ακριβώς μόλις το 10ετές κρατικό αμερικανικό ομόλογο πλησίασε το 4,5% και η τιμή της βενζίνης τα 4 δολάρια το γαλόνι. Σαν να υπάρχουν κάποια αόρατα ηλεκτρόνια που αλλάζουν τροχιά μόλις αγγίξουν συγκεκριμένη στάθμη. Το ίδιο συνέβη κι έναν χρόνο πριν. Τον Απρίλιο του 2025, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε το 4,47% και ήταν τότε η μεγαλύτερη τριήμερη άνοδος από τον Δεκέμβριο του 2001. Τότε ο ίδιος ο Τραμπ ομολόγησε: «The bond market is very tricky. I was watching it. People were getting a little queasy». Αμέσως μετά, ανακοίνωσε την τρίμηνη παύση των δασμών. Ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ, με σταδιοδρομία βαθιά συνδεδεμένη με την αγορά ομολόγων, ήταν εκείνος που μετέφερε το μήνυμα στον Τραμπ. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται με την τιμή της βενζίνης. Είναι ο άλλος «λαϊκός δείκτης» που παρακολουθεί σχολαστικά η αμερικανική μεσαία τάξη και, κατ' επέκταση, η εκλογική βάση του ρεπουμπλικανικού κόμματος. Ο ίδιος ο CEO της Walmart είπε στον Μπέσεντ ότι «για τους καταναλωτές μας, το πιο σημαντικό είναι η τιμή της βενζίνης». Αυτό που φαίνεται ως αυθορμητισμός είναι, στην πράξη, ένα είδος αυτοματισμού. Ο Σκοτ Μπέσεντ παρακολουθεί στενά την αγορά ομολόγων και ο Κέβιν Χάσετ από τη FED επιβεβαίωσε ότι «η αγορά ομολόγων μας έλεγε ότι ίσως είναι ώρα να κινηθούμε».
