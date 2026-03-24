Τα μέτρα Αθήνας vs Μαδρίτης, ο τουρισμός (πέταγε μέχρι τον πόλεμο), οι άμυνες της ΔΕΗ, το τριπλό «σφυρί» του Τόττη, τα χρυσά τείχη που καταρρέουν στον πόλεμο

Λοιπόν δίκαιη δίκη για όλους, για τις αθώες ψυχές που έφυγαν πρώτα απ’ όλα και τους συγγενείς και δικούς τους, για τους ενόχους, αλλά και για την κοινή γνώμη που ενδιαφέρεται δεν θα υπάρξει ποτέ με… χίλιους νοματαίους από κάτω, κάμερες και σόου που χτίζουν πολιτικές και νομικές καριέρες και νούμερα πάνω σε ένα δράμα. Η ευθύνη είναι πάνω στην ίδια τη Δικαιοσύνη και στην κυβέρνηση να διαφυλάξουν αυτή τη δίκη. Στα τρέχοντα τώρα, χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα προστασίας με επιδοτήσεις των πολιτών από την ενεργειακή κρίση. Το πακέτο είναι καλό και στοχευμένο, όσοι είναι εντός της περιμέτρου παίρνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις απ’ ό,τι αν μείωνε τον ΕΦΚ ποσοστιαία, όπως έκανε ας πούμε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Έγραφα και χθες ότι η λογική του Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη, δεν επιδοτούμε τον εύπορο πολίτη που δεν έχει καμία ανάγκη από μερικά σεντς στη βενζίνη. Αν βέβαια δεν σταματήσει ο πόλεμος, η σημερινή ενεργειακή κρίση θα μοιάζει παιχνίδι μπροστά σ’ αυτό που έρχεται. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί και αυτό το λέει και ο Κ.Μ στους συνομιλητές του. Γι’ αυτό και αποφεύγει οποιαδήποτε συζήτηση που εμπλέκει αυτή την ώρα σενάρια εκλογών.-Να σας πω στα του ΚΥΣΕΑ, όπου έγιναν αρκετές ζωηρές συζητήσεις. Ένα γενικό συμπέρασμα της συνεδρίασης και σε επίπεδο πληροφόρησης πάντως ήταν ότι φαίνονται τουλάχιστον οι ΗΠΑ και το Ιράν να αναζητούν κάποια στρατηγική εξόδου από μια αδιέξοδη κατάσταση, όμως αυτό ακόμα είναι προκαταρκτικό και λίγο θεωρητικό. Πάντως, σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης είναι και οι Ισραηλινοί, οι οποίοι δεν μοιάζουν τόσο διπλωματικοί και κάποιος γνωστός που συνάντησε τις προάλλες τον πρέσβη τους εδώ δεν έμεινε με την εντύπωση ότι επίκειται αποκλιμάκωση. Γενικώς, το συμπέρασμα είναι ότι το πράγμα δεν είναι ξεκάθαρο. Μιας και είπα για το Ισραήλ, να σας πω ότι στο εσωτερικό της συνεδρίασης δόθηκαν και απαντήσεις στους υπουργούς για το τι να απαντάνε σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με την κριτική ότι παίρνουμε όπλα και τεχνογνωσία από το Ισραήλ. Η απάντηση που δόθηκε, ειδικά στην περίπτωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», είναι ότι κατά βάση οι Ισραηλινοί έχουν δοκιμασμένο αντιαεροπορικό θόλο και επίσης τα λεφτά είναι λογικά.-Μετά το πέρας του ΚΥΣΕΑ, οι υπουργοί έφυγαν αλλά έμεινε στο Μαξίμου ο Γιάννης Κεφαλογιάννης που πέρασε ένα μισάωρο στο γραφείο του Κ.Μ. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του έκανε ένα αναλυτικό μπριφάρισμα ενόψει αντιπυρικής περιόδου, κυρίως για τα εναέρια μέσα που διαθέτει η χώρα. Τα δύσκολα άλλωστε ξεκινάνε σύντομα.Στα έργα της Θεσσαλονίκης-Ο Μητσοτάκης μπορεί να μείνει στην Αθήνα για την παρέλαση της 25ης, αλλά όπως σας έγραψα χθες μια Θεσσαλονίκη θα την πάει σήμερα. Η επίσκεψη είναι σχεδιασμένη να ξεκινήσει το πρωί και να τελειώσει κάπου μετά το μεσημέρι και περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολλά και διάφορα έργα. Η αρχή θα γίνει από το ΙΜΕΤ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, θα ακολουθήσει η επίσκεψη στα υπό ανέγερση σχολεία -ένα Λύκειο και ένα Δημοτικό- στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και θα καταλήξει στο Λιμάνι της πόλης. Και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι πεδίο προβληματισμού για τη ΝΔ, ο Μητσοτάκης επενδύει στην υλοποίηση μεγάλων έργων που είναι η παραδοσιακή «καψούρα» της πόλης, για να συσπειρώσει κόσμο και να «κόψει» τις διαρροές προς τα δεξιά.Ραντεβού με το βλέμμα στις εξορύξεις-Στο Χιούστον για συναντήσεις με τη Chevron και την ExxonMobil βρίσκεται από χθες ο ΥΠΕΝ Παπασταύρου, όπως σας είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, πέρα από τα πιθανά κοιτάσματα, η συνέπεια της χώρας στην ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (3 Υπουργικές Αποφάσεις, 1 διεθνής διαγωνισμός, κύρωση των συμφωνιών στη Βουλή) έχει αναβαθμίσει σημαντικά το πώς βλέπει τη χώρα μας ο αμερικανικός κολοσσός. Αυτό φαίνεται και από την αντιπροσωπεία της Chevron που θα δει αύριο τον Παπασταύρου και τον υφυπουργό Τσάφο. Αυτή θα αποτελείται από τον γνωστό μας πλέον Αντιπρόεδρο Gavin Lewis που είχε έρθει στην Αθήνα για την υπογραφή των συμφωνιών, αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Εξορύξεων Kevin McLachlan, αλλά και διευθυντικά στελέχη όπως ο Chris Powers και ο Mamadou Blondin Beye που ασχολούνται στοχευμένα με τις εξορύξεις.-Σήμερα λένε οι γνώστες του ρεπορτάζ ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο άνθρωπος είναι εδώ και καιρό σε τροχιά αποχώρησης, καθώς κοιτάει προς τον Τσίπρα, αλλά το κόμμα δεν θέλει. Εφόσον παραιτηθεί, τα ηνία του κόμματος περνάνε στον γραμματέα του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, μέχρι να εκλεγεί αντικαταστάτης. Ως προς το κενό που θα προκύψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, για επικεφαλής παίζουν τα ονόματα της Σίας Αναγνωστοπούλου, ακόμα και της Πέτης Πέρκα. Πάντως, το βασικό πρόβλημα της Νέας Αριστεράς (πέρα από την ανυπαρξία), είναι ότι αρκετοί βουλευτές θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, αλλά το κόμμα και κάποιοι βουλευτές δεν θέλουν να τον βλέπουν και προτιμούν να ανοίξουν κουβέντες με τις δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς, ακόμα και με τον Βαρουφάκη. Φανταστείτε να δούμε παρέα τον Ευκλείδη και τον Γιάνη. Απορώ με την όρεξή τους πάντως, αφού είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να ξαναδούν έδρανο Βουλής, αλλά θα πείτε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.-Αναβρασμός επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ καθώς όλοι προετοιμάζονται για το συνέδριο της Παρασκευής. Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ανδρουλάκη έχουν μια αγωνία να μάθουν τα ονόματα των συνέδρων που εξελέγησαν τα οποία δεν έχουν δοθεί ως τώρα, παρότι μεσολάβησε μία εβδομάδα. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι τα πιστοποιεί η ΕΔΕΚΑΠ και επρόκειτο να δοθούν χθες ή σήμερα. Παράλληλα, αναμένουν να μάθουν πόσοι θα είναι οι μη εκλεγμένοι που θα μετάσχουν, οι λεγόμενοι αριστίνδην. Κομματικές πηγές υπολογίζουν ότι θα είναι: 3.800 οι εκλεγμένοι, περίπου 200 ex officcio όπως οι γραμματείς τομέων και οι αναπληρωτές τους και άλλοι 1.000 - 1100 οι αριστίνδην εκτός και αν προσθέσει και κάποιες ακόμη προσωπικότητες ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύνολο περίπου 5.000-5300 άτομα. «Είναι πολλοί οι... Αριστίδηδες του ΠΑΣΟΚ», όπως μου έλεγε γελώντας στέλεχος με μεγάλη εμπειρία. Με αφορμή τους... «Αριστίδηδες» του ΠΑΣΟΚ, παλαιός κομματικός μου θύμιζε το αμίμητο: Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1994, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ζητήσει από τον τότε γραμματέα του κόμματος Άκη Τσοχατζόπουλο να βάλει οπωσδήποτε ως «αριστίνδην» τον περιώνυμο Τζορτζ Χάλακ. Επρόκειτο για τον Λιβανέζο επιχειρηματία με τις μπίζνες οπλικών συστημάτων, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν δανείσει τον Παπανδρέου για να αγοράσει το περίφημο «ροζ κωλόσπιτο» της οδού Αγράμπελης στην Εκάλη. Ο Τσοχατζόπουλος έσπευσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τον έγραψε ως... Γιώργο Χαλάκη! Για την ιστορία πάντως, ο Άκης -αν και πανίσχυρος εκείνη την περίοδο- είχε χάσει τη μάχη του ασυμβίβαστου μεταξύ της θέσης του γραμματέα και του υπουργού.-Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα μονομαχήσουν χονδρικά τρία μπλοκ: Του Ανδρουλάκη, στο οποίο έχει ενσωματωθεί η Άννα Διαμαντοπούλου, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και των Δούκα-Γερουλάνου-Κατρίνη οι οποίοι είναι σε ανοικτή γραμμή. Το αποτέλεσμα των συμμαχιών θα αποτυπωθεί και στη μάχη του σταυρού αλλά και στις ψηφοφορίες. Απόψε στις 19:00 ο Ανδρουλάκης συγκαλεί την Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) όπου θα φανούν οι διαθέσεις του και ως προς το ψήφισμα περί μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ που ζητεί ο Δούκας. Θεωρείται δεδομένο ότι θα προτείνει να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο απόφασης το οποίο και θα ψηφιστεί.-Επιστρέφει στα ραντεβού με «πρώην» ο Κώστας Τασούλας, ο οποίος αφού παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, αναμένεται να υποδεχθεί την Πέμπτη στο Προεδρικό τον πρώην υπουργό Τάσο Γιαννίτση. Το νόστιμο είναι ότι ο Γιαννίτσης ήταν ανθυποψήφιός του για την Προεδρία, με πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, ο Τασούλας τον εκτιμά ιδιαίτερα και έχει διαβάσει άλλωστε το πρόσφατο, αυτοβιογραφικό βιβλίο του πρώην υπουργού. Προφανώς στη συνάντηση θα συζητηθούν τα οικονομικά, αλλά και τα ελληνοτουρκικά.-O τουρισμός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας και κυρίως της Αθήνας… απογείωσε -λόγω και των αυξημένων αεροπορικών αφίξεων- τα νούμερα του Ιανουαρίου του κλάδου φθάνοντας για πρώτη φορά στα χρονικά μια ανάσα από το μισό δισ. ευρώ. Αν δεν ήταν μάλιστα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα χαμόγελα θα… περίσσευαν. Κι αυτό γιατί για τον Ιανουάριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν, με βάση τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (σήμερα Τρίτη ανακοινώνονται οι επιμέρους λεπτομέρειες) τα 473 εκατ. ευρώ από τα 299 εκατ. ευρώ του (πολύ καλού) Ιανουαρίου του 2025 και τα 281 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου Ιανουαρίου του 2024. Πράγμα που μεταφράζεται σε άνοδο πάνω από 58% σε ετήσια βάση, όταν οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 33,3%, άρα αυξήθηκε και η μέση δαπάνη. Όσο κι αν αυτό αποδίδεται κατά ένα μέρος στον πληθωρισμό, δεν παύει να είναι μία σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό, που είναι γνωστό ότι πάσχει από την υψηλή εποχικότητα και έχει ανάγκη από χρονική και χωρική διάχυση του τουριστικού προϊόντος.