Πτώση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανό τέλος στον πόλεμο με το Ιράν
Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στα σήματα αποκλιμάκωσης – Άνοδος σε Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση σε χρυσό και δολάριο
Σημάδια επιφυλακτικής αισιοδοξίας καταγράφηκαν στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον είχε συνομιλίες με το Ιράν για πιθανό τερματισμό του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έντονα, ενώ οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε ΗΠΑ και Ευρώπη κινήθηκαν ανοδικά, αντιστρέφοντας μέρος των πρόσφατων απωλειών που είχαν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο.
Πτώση στο πετρέλαιο μετά τα σήματα αποκλιμάκωσηςΗ τιμή του πετρελαίου σημείωσε σημαντική πτώση, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή μείωσε τις ανησυχίες για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent υποχώρησε κατά 10,9%, κλείνοντας στα 99,94 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τα περίπου 120 δολάρια που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν η πρώτη φορά από τις 11 Μαρτίου που η τιμή του Brent διαμορφώθηκε κάτω από τα 100 δολάρια.
Παράλληλα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο κατέγραψε πτώση 10,28%, κλείνοντας στα 88,13 δολάρια το βαρέλι, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 11 Μαρτίου.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 10 Μαρτίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελείωνε «πολύ σύντομα». Οι πρόσφατες μειώσεις καταγράφηκαν μετά την άνοδο των τιμών την Παρασκευή, όταν είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.
Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για ντίζελ και βενζίνη στις ΗΠΑ υποχώρησαν επίσης τη Δευτέρα, ακολουθώντας την πτώση του πετρελαίου. Οι τιμές των συμβολαίων μειώθηκαν κατά περίπου 10% και 9,5% αντίστοιχα. Παρά την πρόσφατη διόρθωση, τα συμβόλαια εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντική άνοδο από την αρχή του έτους, περίπου 79% για το ντίζελ και 73% για τη βενζίνη.
Η μεταβολή αυτή αναδεικνύει την έντονη ευαισθησία των ενεργειακών αγορών στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης επηρεάζει άμεσα τις προσδοκίες για την πορεία της προσφοράς.
Άνοδος στη Wall Street μετά τις απώλειεςΣτις χρηματιστηριακές αγορές, οι βασικοί δείκτες στη Wall Street κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, μετά τις απώλειες που είχαν προηγηθεί σε άλλες διεθνείς αγορές πριν από τις δηλώσεις Τραμπ.
Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,1%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση από την έναρξη του πολέμου. Ο Dow Jones Industrial Average παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς από άνοδο σχεδόν 1.135 μονάδων το πρωί περιόρισε τα κέρδη του στις 540 μονάδες, πριν επιταχύνει εκ νέου και ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με άνοδο 631 μονάδων.
Στην Ευρώπη, ο δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,6%, περιορίζοντας ωστόσο τα αρχικά κέρδη που είχαν φτάσει έως και 2,3% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ. Ο γερμανικός δείκτης DAX κατέγραψε άνοδο 1,2%, αν και νωρίτερα είχε ενισχυθεί πάνω από 3,5%.
Πιέσεις σε χρυσό και δολάριοΟι τιμές του χρυσού υποχώρησαν περισσότερο από 3%, μετά την καταγραφή της χειρότερης εβδομάδας από το 1983, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ακολούθησε την έντονη άνοδο των προηγούμενων μηνών.
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ κινήθηκε 0,5% χαμηλότερα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις έπειτα από τα ισχυρά κέρδη που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια του μήνα.
Η συνολική εικόνα αποτυπώνει επιφυλακτική αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη διεθνή οικονομία.
