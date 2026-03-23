Βουτιά 10% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν
Κατακόρυφη πτώση στις τιμές ενέργειας μετά την απόφαση για προσωρινή αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν - Ράλι 1.100 μονάδων στα futures της Wall Street μετά το σήμα αποκλιμάκωσης
Κατακόρυφη πτώση σημείωσαν οι τιμές πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να «παγώσουν» για πέντε ημέρες όλες τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, περιορίζοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, υποχωρώντας προς τα 88,5 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στα σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ το Μπρεντ υποχώρησε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Αλμα στα futures των αμερικανικών δεικτώνΤην ίδια ώρα, τα futures του Dow Jones κατέγραψαν άνοδο κατά 1.100 μονάδες ή 2,6%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq-100 ενισχύθηκαν κατά 2,7%.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια από τις ισχυρότερες ημερήσιες αντιδράσεις των τελευταίων εβδομάδων, μετά από περίοδο έντονης μεταβλητότητας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Σήμα αποκλιμάκωσης από την ΟυάσινγκτονΟ πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για πενθήμερη παύση των προγραμματισμένων επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.
Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες των τελευταίων ημερών ήταν «παραγωγικές», με τις επαφές να συνεχίζονται εντός της εβδομάδας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο.
Μείωση κινδύνου για την προσφοράΗ ανακοίνωση μετρίασε τους άμεσους φόβους για περιορισμό της προσφοράς, ιδίως μετά την ένταση που είχε προκληθεί γύρω από το αμερικανικό τελεσίγραφο για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Η πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές υποχώρησε προσωρινά, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών.
Στροφή της προσοχής στη διπλωματίαΟι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην πορεία των διαπραγματεύσεων και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών και σταθεροποίηση της αγοράς.
Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, με την αγορά να παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη είτε επανεκκίνησης της σύγκρουσης είτε ουσιαστικής αποκλιμάκωσης.
