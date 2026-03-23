Goldman Sachs για ευρωπαϊκή οικονομία: Πληθωρισμός 5,6% και αυξήσεις επιτοκίων έως 200 μονάδες βάσης στο δυσμενές σενάριο
Σε δοκιμασία η ευρωζώνη με χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ – Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προβλέψεις του αμερικανικού οίκου - Πληθωρισμός: Άνοδο στο 3,1% βλέπει η ΤτΕ στην Ελλάδα – Πτώση στο 2,3% έως το 2028
Η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται σε μία πιο δύσκολη φάση, καθώς οι αναθεωρημένες προβλέψεις της Goldman Sachs κάνουν λόγο για ασθενέστερη ανάπτυξη, ενισχυμένες πληθωριστικές πιέσεις και αυστηρότερη νομισματική πολιτική.
Το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προοπτικές, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2026.
Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού οίκου για τις τιμές ενέργειας αναθεωρούνται ανοδικά, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να προβλέπεται ότι θα παραμείνει δραστικά περιορισμένη για έξι εβδομάδες, έναντι τριών προηγουμένως. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πετρέλαιο Brent εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί στα 115 δολάρια τον Απρίλιο, ενώ το φυσικό αέριο TTF αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 72 ευρώ ανά MWh το δεύτερο τρίμηνο.
Η ενεργειακή πίεση μετακυλίεται στον πληθωρισμόΗ παρατεταμένη αυτή ενεργειακή πίεση μετακυλίεται στον πληθωρισμό, με τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή στην ευρωζώνη να προβλέπεται ότι θα κορυφωθεί στο 3,2% το δεύτερο τρίμηνο, σημαντικά υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα σημάδια επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας είναι πλέον εμφανή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της ευρωζώνης μειώνονται κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,7% για το σύνολο του έτους, από 1,4% στις αρχές του 2026. Η επιδείνωση αποδίδεται στο ενεργειακό κόστος και στις πιο αυστηρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
Παρά τη χαμηλότερη ανάπτυξη, η επιμονή του δομικού πληθωρισμού και η πιο «σκληρή» ρητορική των κεντρικών τραπεζών οδηγούν σε αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής. Πλέον, αναμένονται δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, με το επιτόκιο καταθέσεων να φτάνει στο 2,5%.
Ανοδικά ο πληθωρισμός, καθοδικά η ανάπτυξηΟι κίνδυνοι παραμένουν έντονα ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την ανάπτυξη. Σε δυσμενές σενάριο, όπου οι ενεργειακές τιμές αυξάνονται περαιτέρω ή σημειώνονται νέες ζημιές σε υποδομές, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 5,6%, με τα επιτόκια να αυξάνονται κατά 150 έως 200 μονάδες βάσης.
Η αγορά εμπορευμάτων εκτιμά επίσης ότι η διαταραχή στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στο 5% των φυσιολογικών επιπέδων για διάστημα έξι εβδομάδων. Αυτό μεταφράζεται σε παρατεταμένα υψηλές τιμές ενέργειας, με το Brent και το TTF να διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη και προς το τέλος του 2026.
Συνολικά, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, με την ενεργειακή κρίση να λειτουργεί ως βασικός καταλύτης. Οι αποφάσεις των κυβερνήσεων για δημοσιονομική στήριξη και η εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια και την ένταση της νομισματικής σύσφιξης, εξηγεί η Goldman Sachs.
