Ανέκαμψε η Wall Street με οδηγό τη γεωπολιτική και τις προσδοκίες για Fed
Η προοπτική αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έδωσε… ανάσες στη Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, έπειτα από ένα παρατεταμένο διάστημα πιέσεων, που έφερε τους δείκτες της αμερικανικής αγοράς στα χαμηλότερα επίπεδα της χρονιάς.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 631 μονάδες ή 1,38% στις 46.208, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,15% στις 6.581 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,38%, φτάνοντας τις 21.956 μονάδες.
Πάντως, στα επίπεδα αυτά και οι τρεις δείκτες περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη. Στα υψηλά της συνεδρίασης, αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ, όλοι οι δείκτες κέρδισαν πάνω από 2%, με τον Dow να προσθέτει πάνω από 1.000 μονάδες και τον Nasdaq να ανεβαίνει 2,5%.
Η ανατροπή του τοπίου άγγιξε και τις αγορές ομολόγων, με τους κρατικούς τίτλους να κινούνται ανοδικά καλύπτοντας τις προηγούμενες απώλειες και ωθώντας προς τα κάτω τις αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς έπεσε έξι μονάδες στο 4,33% και του πιο ευμετάβλητου 2ετούς έχασε περίπου επτά μονάδες στο 3,82%.
Η αναστροφή στους δείκτες ήρθε, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προσφέρει μια πενθήμερη «ανάσα» στο Ιράν, φρενάροντας πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, κάνοντας λόγο για νέες συνομιλίες με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία και να τερματίσουν τη σύγκρουση.
«Θέλω απλώς να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα» ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ενεργειακές τιμές θα «καταρρεύσουν», μόλις επιτευχθεί συμφωνία.
Τις πληροφορίες, μάλιστα, επανέλαβε και αργότερα σε νεότερες δηλώσεις του ισχυριζόμενος πως «τώρα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να τερματίσουμε τη διαδικασία, να φτάσουμε σε συμφωνία και αυτό θα φέρει ασφάλεια σε όλο τον πλανήτη. Αυτά είναι καλά νέα και από οικονομικής άποψης. Αν το καταφέρουμε, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για την οικονομία και τον κόσμο».
Ωστόσο, το γεγονός ότι η ιρανική κυβέρνηση αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν ή πως θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, φρέναρε κάπως τη δυναμική των αγορών.
Οι πετρελαϊκές τιμές διόρθωσαν σημαντικά με το Brent να χάνει περίπου 11,5% πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Βεβαίως, το αν η ανάκαμψη στη Wall Street θα έχει συνέχεια θα εξαρτηθεί από το αν οι δηλώσεις Τραμπ περί συνομιλιών επιβεβαιωθούν και βέβαια οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.
