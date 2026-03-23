Ηλεκτρικό ρεύμα: Άλμα τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, στα €147,74 η μεγαβατώρα στην Ελλάδα
H χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάσσεται σήμερα στα 147,74 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 74,22% σε σχέση με χθες
Η ενεργειακή κρίση επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, καθώς η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάσσεται σήμερα στα 147,74 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 74,22% σε σχέση με χθες. Πρόκειται για μία από τις πιο απότομες ημερήσιες αυξήσεις των τελευταίων μηνών, που αποτυπώνει τη νευρικότητα των αγορών εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου, η οποία εντείνεται υπό τη σκιά της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην τροφοδοσία και οι φόβοι για περιορισμό των ροών έχουν οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις στις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το φυσικό αέριο παραμένει βασικός πυλώνας του ενεργειακού μείγματος.
Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από το 30% της συνολικής χωρητικότητας, επίπεδο που θεωρείται οριακό για την εποχή. Η χαμηλή αποθήκευση περιορίζει την ευελιξία του συστήματος και ενισχύει την ευπάθεια της Ευρώπης απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αυξήσεις καταγράφονται σχεδόν σε όλες τις αγορές, επιβεβαιώνοντας τον γενικευμένο χαρακτήρα της κρίσης. Την υψηλότερη τιμή εμφανίζει η Ιταλία με 164,33 ευρώ/MWh, ακολουθεί η Ουγγαρία με 159,38 ευρώ/MWh, η Αυστρία με 156 ευρώ/MWh και η Ρουμανία με 155,42 ευρώ/MWh. Στη συνέχεια καταγράφονται η Βουλγαρία με 151 ευρώ/MWh, η Ελλάδα με 147,74 ευρώ/MWh και η Γερμανία με 141,91 ευρώ/MWh. Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται η Γαλλία με 86,31 ευρώ/MWh, ενώ οι χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου η χονδρική διαμορφώνεται μόλις στα 33,81 ευρώ/MWh.
