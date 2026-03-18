Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς βλέπουν την επόμενη μέρα στην ενέργεια οι ισχυροί managers του κλάδου

Οι φόβοι της αγοράς για παράταση της κρίσης

Την εικόνα της ενεργειακής αγοράς σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων και συνεχών ανατροπών κατέγραψαν χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ,, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY,, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil,και ο επικεφαλής του τομέα ΑΠΕ του ομίλου Κοπελούζου, αναδεικνύοντας τα ρίσκα, τις πιέσεις στις τιμές αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την Ελλάδα, μιλώντας στο συνέδριο Greek Energy: The New Era που διοργάνωσε το πρακτορείο Bloomberg στην Αθήνα.

Τρεις εβδομάδες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και την κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή, τα σύννεφα αβεβαιότητας εξακολουθούν να βαραίνουν την ενεργειακή αγορά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία των τιμών και τη διάρκεια της κρίσης. Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η κατάσταση κρίνεται διαχειρίσιμη, τα στελέχη της αγοράς δεν αποκλείουν ένα σενάριο παράτασης της πολεμικής σύρραξης, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις.



Οι ίδιες πηγές εκφράζουν, ωστόσο, ανησυχία και για τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει ακόμη και το τέλος της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση θυλάκων τρομοκρατίας στην περιοχή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την αγορά καυσίμων. Το ερώτημα, όπως τονίζουν, δεν είναι μόνο αν οι καταναλωτές θα πληρώσουν ακριβότερα καύσιμα ή ρεύμα για τρεις ή έξι μήνες. «Το πραγματικό ζήτημα είναι τι θα πληρώνουμε τα επόμενα δέκα χρόνια», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

