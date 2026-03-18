Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς βλέπουν την επόμενη μέρα στην ενέργεια οι ισχυροί managers του κλάδου
Αγορά ενέργειας Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Επίθεση στο Ιράν

Στάσσης, Σιάμισιης, Τζανετάκης, Καρύδας σκιαγραφούν τα ρίσκα και τις ισορροπίες της αγοράς – Οι φόβοι για παρατεταμένη κρίση, η πορεία των καυσίμων και ο ρόλος της Ελλάδας με αιχμή τις ΑΠΕ – Κυβερνητικές πιέσεις για συγκράτηση του κόστους στο ρεύμα από τον Απρίλιο

Μαριάννα Τζάννε
Την εικόνα της ενεργειακής αγοράς σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων και συνεχών ανατροπών κατέγραψαν χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζανετάκης και ο επικεφαλής του τομέα ΑΠΕ του ομίλου Κοπελούζου Γιάννης Καρύδας, αναδεικνύοντας τα ρίσκα, τις πιέσεις στις τιμές αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την Ελλάδα, μιλώντας στο συνέδριο Greek Energy: The New Era που διοργάνωσε το πρακτορείο Bloomberg στην Αθήνα.

Οι φόβοι της αγοράς για παράταση της κρίσης

Τρεις εβδομάδες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και την κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή, τα σύννεφα αβεβαιότητας εξακολουθούν να βαραίνουν την ενεργειακή αγορά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία των τιμών και τη διάρκεια της κρίσης. Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η κατάσταση κρίνεται διαχειρίσιμη, τα στελέχη της αγοράς δεν αποκλείουν ένα σενάριο παράτασης της πολεμικής σύρραξης, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις.

Οι ίδιες πηγές εκφράζουν, ωστόσο, ανησυχία και για τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει ακόμη και το τέλος της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση θυλάκων τρομοκρατίας στην περιοχή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την αγορά καυσίμων. Το ερώτημα, όπως τονίζουν, δεν είναι μόνο αν οι καταναλωτές θα πληρώσουν ακριβότερα καύσιμα ή ρεύμα για τρεις ή έξι μήνες. «Το πραγματικό ζήτημα είναι τι θα πληρώνουμε τα επόμενα δέκα χρόνια», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

