Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,99 δισ. ευρώ στο δίμηνο
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,99 δισ. ευρώ στο δίμηνο
Υψηλότερο κατά 53% από τον στόχο το πρωτογενές αποτέλεσμα, οι δαπάνες 9,2% χαμηλότερες από τον προγραμματισμό και τα καθαρά έσοδα περίπου 1% κάτω από τον στόχο
Με πρωτογενές πλεόνασμα 2,994 δισ. ευρώ έκλεισε το πρώτο δίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, έναντι στόχου για πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 902 εκατ. ευρώ αντί για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός.
Η καλύτερη εικόνα οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση των δαπανών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 11,088 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1,122 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με μεταφορά πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων σε επόμενους μήνες, καθυστερήσεις σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις και σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 11,99 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή υστέρηση 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπράξεων φόρων από ενεργειακά προϊόντα, ενώ επηρεάστηκαν και από αυξημένες επιστροφές φόρων.
Aναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 902 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 709 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.994 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.957 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.802 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.
Εξαιρώντας ποσό ύψους 126 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 591 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών σε λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.
Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).
Η καλύτερη εικόνα οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση των δαπανών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 11,088 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1,122 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με μεταφορά πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων σε επόμενους μήνες, καθυστερήσεις σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις και σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 11,99 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή υστέρηση 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπράξεων φόρων από ενεργειακά προϊόντα, ενώ επηρεάστηκαν και από αυξημένες επιστροφές φόρων.
Aναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 902 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 709 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.994 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.957 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.802 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.
Εξαιρώντας ποσό ύψους 126 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 591 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών σε λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.
Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).
