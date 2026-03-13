Νέα κλαδική σύμβαση για τον επισιτισμό, προβλέπει αυξήσεις μισθών 8% το 2026 + 4% το 2027
Η διετής σύμβαση αφορά θα προβλέπει αυξήσεις 8% για το 2026 + 4% για το 2027 στις αποδοχές όλων των ειδικοτήτων
Λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, την ερχόμενη Τρίτη θα υπογραφεί η νέα διετής κλαδική σύμβαση του επισιτισμού μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) που είναι η τριτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση στον κλάδο του επισιτισμού με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ).
Η εν λόγω σύμβαση είναι σημαντική καθώς αφορά το πολυπληθέστερο κλάδο στην Ελλάδα , μετά το εμπόριο, δηλαδή 500.000 εργαζόμενους στα επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, ταβέρνες, μπάρ, καφετέριες, κ.α)
Με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν εργοδότες και εργαζόμενοι , η διετής σύμβαση αφορά θα προβλέπει αυξήσεις 8% για το 2026 + 4% για το 2027 στις αποδοχές όλων των ειδικοτήτων.
Ο κατώτατος μισθός των ανειδίκευτων εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού αυξάνεται για το 2026 κατά 70 ευρώ και από τα 880 ευρώ ανεβαίνει στα 950 ευρώ (αύξηση 8%), ενώ το 2027 θα αυξηθεί εκ νέου κατά 38 ευρώ (αύξηση 4%).
Τα ίδια ποσοστά αύξησης (8%+4%) ισχύουν και στις αποδοχές των εργαζομένων που ανήκουν σε ειδικότητες (μάγειροι, σεφ, κ.λπ) με υψηλότερες αποδοχές.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο εισαγωγικός μισθός για τον αρχιμάγειρα θα είναι 1000 ευρώ.
Η νέα κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό θα επεκταθεί σύντομα σε όλο τον κλάδο χωρίς να πρέπει να αποδειχτεί η εκπροσώπηση του 40% των εργοδοτών του κλάδου , όπως ορίζει ο νέος νόμος για τη διευκόλυνση της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων . Αρκεί να έχουν συνυπογράψει τριτοβάθμιες οργανώσεις ,εν προκειμένω η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ , κάτι το οποίο έχει ήδη προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία
Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επισιστισμού τουρισμού Γιώργος Χότζογλου, τρία είναι τα σημαντικά σημεία της νέας συμφωνίας
1. Επεκτείνεται αυτόματα σε όλο τον κλάδο χωρίς το πρόσκομμα του 40%
2.Συνοδεύεται από τη μετενέργεια ακόμα και αν λήξει
3. Αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η 6η ημέρα εργασίας ως πρόσθετη απασχόληση και αμείβεται με προσαύξηση 10% επί του ημερομισθίου
Τι θα γίνει με τις τριετίες :Το επίδομα τριετιών είναι 10% επιπλέον στον βασικό μισθό για κάθε τρία χρόνια συμπληρωμένης προϋπηρεσίας. Οι τριετίες είχαν ανασταλεί και για τους εν λόγω εργαζόμενους για μια 12ετία (2012-2024) και ξεπάγωσαν το 2024. Οσοι συμπληρώνουν έκτοτε την πρώτη τριετία ή τη δεύτερη, και τρίτη τριετία με βάση την προϋπηρεσία πουν είχαν ως το 2012 λαμβάνουν προσαύξηση 10%.
Επίσης το επίδομα γάμου (10%) διαμορφώνεται στα 95 ευρώ φέτος και στα 98,8 ευρώ το 2027.
Το επίδομα σπουδών ανάλογα με τη σχολή και το πτυχίο δίνει προσαύξηση από 6% επί του μισθού ως 15% και διαμορφώνεται για το 2026 από 57 ευρώ ως 142,5 ευρώ, ενώ για το 2027 θα είναι από 59,289 ευρώ ως 148,20 ευρώ.
Το ανθυγιεινό επίδομα (10% επί του μισθού) διαμορφώνεται σε 95 ευρώ και 98,8 ευρώ για το 2027.
Το επίδομα ταμείου (5%) θα ανέλθει στα 47,5 ευρώ φέτος και 49,40 ευρώ με την αύξηση του 2027.
Ετσι οι νέοι μισθοί μαζί με τα επιδόματα θα διαμορφωθούν ως εξής:
Για εργαζόμενους με επιδόματα γάμου, τριετίας και ανθυγιεινό, οι μηνιαίες αποδοχές από 1.144 ευρώ θα ανέρχονται στα 1.235 ευρώ το 2026 και στα 1.284 ευρώ το 2027.
2. Για εργαζόμενους με επιδόματα γάμου, και με μια τριετία, οι μηνιαίες αποδοχές από 1.100 ευρώ θα ανέρχονται στα 1.187,50 ευρώ το 2026 και στα 1.235 ευρώ το 2027.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα