Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ τον φορτιστή στην πρίζα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η διατήρηση των φορτιστών στην πρίζα χωρίς χρήση προκαλεί άσκοπη σπατάλη ενέργειας και κινδύνους βραχυκυκλώματος

Πολλοί χρήστες προτιμούν να μην σπαταλούν χρόνο ψάχνοντας τον φορτιστή των ηλεκτρονικών τους ειδών την ώρα που τον χρειάζονται, επιλέγοντας να τον αφήνουν σταθερά συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Με αυτόν τον τρόπο, όταν απαιτείται φόρτιση, απλώς ενώνουν το τηλέφωνο με το βύσμα και ξεκινούν τη διαδικασία άμεσα.

Παρόλα αυτά, ελάχιστοι συνειδητοποιούν πως αυτή η πρακτική ενέχει σημαντικά ζητήματα. Ο λόγος είναι πως σημειώνεται άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα ελλοχεύει η πιθανότητα για κάποιο σοβαρό ατύχημα.

