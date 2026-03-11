Συντηρείται το κλίμα νευρικότητας στη Wall Street υπό τη σκιά του πολέμου
Μεικτά πρόσημα στους δείκτες, καθώς η αγορά ανησυχεί πως η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τον ΙΕΑ δεν θα είναι αρκετή για να αναχαιτίσει την ενεργειακή κρίση, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται - Αδιάφορη η αγορά απέναντι στον ήπιο πληθωρισμό
Oι επενδυτές της Wall Street συνέχισαν να επηρεάζονται και στη συνεδρίαση της Τετάρτης από τις γεωπολιτικές ανησυχίες, με την είδηση της απελευθέρωσης πετρελαϊκών αποθεμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να θεωρείται απλώς ως μια ανακούφιση για την αγορά, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται πυροδοτώντας ένα ντόμινο αρνητικών συνεπειών για τις οικονομίες.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,61% στις 47.417 μονάδες και ο S&P 500 έχασε 0,08% στις 6.775 μονάδες, ωστόσο Nasdaq κατάφερε να γυρίσει οριακά σε θετικό έδαφος λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, με αύξηση 0,08% στις 22.716 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,21% και του 2ετούς στο 3,63%.
Η τιμή του αμερικανικού αργού ξεπέρασε τα $87, παρά την έγκριση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) της μεγαλύτερης αποδέσμευσης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης στην ιστορία του, ύψους 400 εκατ. βαρελιών.
Αντιστοίχως και ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να επικαλεστεί εξουσίες από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου για να ανοίξει το δρόμο για ανανέωση της παραγωγής πετρελαίου στις ακτές της νότιας Καλιφόρνιας, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση της παγκόσμιας έλλειψης αργού λόγω του πολέμου.
Όμως, οι πληροφορίες αυτές, αν και κράτησαν σε χαμηλό επίπεδο τις απώλειες στους δείκτες, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν το επιφυλακτικό κλίμα στην αγορά, όχι τόσο επειδή οι επενδυτές δυσκολεύονται να πιστέψουν τις διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, αλλά κυρίως επειδή οι επιπτώσεις του θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, δεδομένου ότι οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του Κόλπου θα χρειαστούν χρόνο για να επανέλθουν στην προ του πολέμου ομαλότητα.
Η απόφαση του IEA «δεν λύνει τα άλλα ζητήματα που θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία», εξήγησε ο Ρον Άλμπαρι, της Laird Norton Wetherby, αναφέροντας ενδεικτικά τη ροή των διυλισμένων προϊόντων που περνούν από τα Στενα του Ορμούζ, όπως το καύσιμο αεροπλάνων.
Στο μεταξύ, εξάλλου, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σχεδόν μπλοκαρισμένα, με τη ναυσιπλοία να κινδυνεύει πλέον και από πιθανές νάρκες στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, για να τελειώσει ο πόλεμος απαιτείται «η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και σταθερές διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικής επιθετικότητας», όροι που δεν φαίνεται να είναι δεκτοί από τον Λευκό Οίκο, που έχει κάνει λόγο για άνευ όρων παράδοση της χώρας.
Τα δεδομένα αυτά δεν επέτρεψαν στην αγορά να… γιορτάσει τα ήπια στοιχεία του πληθωρισμού.
Για τον Φεβρουάριο ο δείκτης τιμών καταναλωτή έμεινε αμετάβλητος στο 2,4% σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση αυξήθηκε ελαφρά από το0,2% στο 0,3%. Ο δομικός δείκτης ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% τον Φεβρουάριο, ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε επίσης σταθερός στο 2,5%.
«Οι αριθμοί του πληθωρισμού του Φεβρουαρίου ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στη συνέχεια ήρθε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τώρα η πορεία αλλάζει», σχολίασε ο Μπράιαν Τζέικομπσεν από την Annex Wealth Management.
Παρά και την απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, η συνεχής αβεβαιότητα μεταφράζεται σε κίνδυνο ανόδου για τις τιμές του πετρελαίου και αυτό σημαίνει ότι η Fed θα παραμείνει προσεκτική σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων, σημείωσε η Έλεν Ζέντνερ από τη Morgan Stanley Wealth Management.
Σημειωτέον ότι η βασική εκτίμηση της αγοράς παραμένει σε δύο μειώσεις επιτοκίων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αν και αυτή η προοπτική κινδυνεύει αν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές και η σύγκρουση παραταθεί.
Εξάλλου, τα δεδομένα της Παρασκευής θα δείξουν πιθανώς μια εικόνα πιο επίμονου πληθωρισμού. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed θα αυξηθεί ξανά κατά 0,4% τον Ιανουάριο. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, οι προβλέψεις «δείχνουν» αύξηση 3,1%.
Σε επίπεδο μετοχών, στις κερδισμένες της συνεδρίασης ξεχώρισε η Oracle Corporation με άλμα της τάξεως του 9% μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων τριμήνου και καλύτερης προοπτικής για ανάπτυξη στην υπηρεσία cloud, γεγονός που ικανοποίησε τους επενδυτές.
UniFirst Corporation σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση αφού ανακοινώθηκε η εξαγορά της για 5,5 δισ. δολαρίων από την Cintas Corporation, όπως και η Nebius Inc. μετά την ανακοίνωση επένδυσης 2 δισ. δολαρίων από την Nvidia για την υποστήριξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης
Τρίτη ημέρα κερδών κατέγραψε και ο κλάδος της καθαρής ενέργειας, με ονόματα όπως η Ballard Power, η Bloom Energy και η Fluence Energy, που προσβλέπει σε ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων εν μέσω της εκτίναξης στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου ακόμη και άνθρακα.
Στην αντίπερα όχθη, στις μετοχές που έχασαν έδαφος περιλαμβάνεται η Fair Isaac Corporation μετά την ανακοίνωση έκδοσης ιδιωτικού ομολόγου 1 δισ. δολαρίων, γεγονός που ανησύχησε ορισμένους επενδυτές για πιθανή πίεση στη ρευστότητα.
AeroVironment Inc. και Campbell Soup Company σημείωσαν επίσης σημαντική πτώση λόγω αδύναμων αποτελεσμάτων και καθυστερήσεων στην απόδοση του τριμήνου.
Επίσης, ορισμένες εταιρείες ιδιωτικού χρέους, όπως η Ares Management Corporation και η Blue Owl Capital Inc., κατέγραψαν ήπιες απώλειες μετά από αναφορές ότι η JPMorgan Chase & Co. σχεδιάζει να περιορίσει τον δανεισμό προς τα funds αυτού του τομέα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί, ενδεχομένως προσωρινά, η επενδυτική ζήτηση.
