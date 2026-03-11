Γερμανία και Ιαπωνία απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου για να περιορίσουν τις αυξήσεις τιμών

Το μέτρο συζητήθηκε με τις χώρες της G7 και συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας - O ΔΟΕ θα προτείνει σήμερα την απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από τα μέλη του