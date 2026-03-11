Παραμένει η νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου, πάνω από τα $90 και πάλι το Μπρεντ

Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ασταθής, με τις τιμές να επηρεάζονται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις συζητήσεις για πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων