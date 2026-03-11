Παραμένει η νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου, πάνω από τα $90 και πάλι το Μπρεντ
Παραμένει η νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου, πάνω από τα $90 και πάλι το Μπρεντ
Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ασταθής, με τις τιμές να επηρεάζονται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις συζητήσεις για πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων
Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν την Τετάρτη, με το αργό πετρέλαιο να σημειώνει άνοδο της τάξεως του 5%, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτιμούν τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαμορφώνονταν λίγο πριν το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, στα 92 δολάρια, με άνοδο 5%. Αντίστοιχη ήταν η άνοδος (+5%) και στα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), στα 88 δολάρια.
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η στρατιωτική κλιμάκωση.
Παράλληλα, μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν περιορίσει συλλογικά την παραγωγή τους κατά περισσότερα από 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.
Μια σύντομη υποχώρηση των τιμών σημειώθηκε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) προτείνει τη μεγαλύτερη συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του οργανισμού.
Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν κατάφερε να διατηρήσει την πτωτική πίεση στις τιμές. Οι χώρες της G7 δήλωσαν ότι στηρίζουν κατ’ αρχήν μια τέτοια πρωτοβουλία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα.
Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην έκθεση που αναμένεται να δημοσιεύσει αργότερα σήμερα ο OPEC για την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, η οποία ενδέχεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης εν μέσω της γεωπολιτικής κρίσης.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαμορφώνονταν λίγο πριν το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, στα 92 δολάρια, με άνοδο 5%. Αντίστοιχη ήταν η άνοδος (+5%) και στα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), στα 88 δολάρια.
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η στρατιωτική κλιμάκωση.
Παράλληλα, μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν περιορίσει συλλογικά την παραγωγή τους κατά περισσότερα από 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.
Μια σύντομη υποχώρηση των τιμών σημειώθηκε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) προτείνει τη μεγαλύτερη συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του οργανισμού.
Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν κατάφερε να διατηρήσει την πτωτική πίεση στις τιμές. Οι χώρες της G7 δήλωσαν ότι στηρίζουν κατ’ αρχήν μια τέτοια πρωτοβουλία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα.
Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην έκθεση που αναμένεται να δημοσιεύσει αργότερα σήμερα ο OPEC για την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, η οποία ενδέχεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης εν μέσω της γεωπολιτικής κρίσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα