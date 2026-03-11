Club 22: Άλλαξε χέρια το «αμαρτωλό» κέντρο διασκέδασης της Λ. Βουλιαγμένης (pics)
Club 22: Άλλαξε χέρια το «αμαρτωλό» κέντρο διασκέδασης της Λ. Βουλιαγμένης (pics)
Το ακίνητο βγήκε σήμερα σε εκούσιο πλειστηριασμό από τις δύο συνιδιοκτήτριες εταιρείες - Οι…περιπέτειες που προηγήθηκαν και πόσο έφτασε το τίμημα
Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε το ακίνητο όπου στεγάζεται το Club 22 στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, το οποίο βγήκε νωρίτερα σήμερα σε εκούσιο πλειστηριασμό.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί σε 7.505.000 ευρώ και τελικά κατακυρώθηκε με 25.000 ευρώ παραπάνω, στα 7.530.000 ευρώ.
Τον εκούσιο πλειστηριασμό κίνησαν οι δύο συνιδιοκτήτριες εταιρείες του ακινήτου. Η μία είναι η εταιρεία “Equinox Real Estate Α.Ε.” (ειδική διάδοχος της, ίδιων συμφερόντων, εταιρείας «Κατοικία Α.Ε.») που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2024, φέρεται να ανήκει στην οικογένεια Βασιληά και εμφανιζόταν στη θέση του «οφειλέτη» και η δεύτερη η κυπριακή εταιρεία Dovada Limited που εμφανιζόταν στη θέση του «επισπεύδοντος».
