Τα ελληνικά ναυπηγεία πρωταγωνιστούν στην 11η Boat & Fishing Show 2026

Με την πανελλήνια πρώτη παρουσίαση του «SALPA 40» να ξεχωρίζει αλλά και περισσότερες από 50 νέες παρουσιάσεις σκαφών, η 11 η διοργάνωση «Boat & Fishing Show» θα ανοίξει τις «πύλες της την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας.Στα δεκάδες περίπτερα της διεθνούς εκθέσεως, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τεχνολογίες και σχέδια που θα διαμορφώσουν το μέλλον της θαλάσσιας αναψυχής ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ελληνικά ναυπηγεία.Η διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους από 250 εκθέτες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σκάφη, κινητήρες, ναυτιλιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικά, είδη ψαρέματος και προϊόντα για θαλάσσιες δραστηριότητες και τουρισμό.Στην έκθεση συμμετέχουν ελληνικά ναυπηγεία, όπως τα Compass Boats, Karel Boats και Olympic Boats, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς και μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες. Εφέτος, τα σκάφη έχουν την τιμητική τους με πρώτες παρουσιάσεις σε σκάφη αναψυχής εισαγωγής, καμπινάτα πολυεστερικά σκάφη και φουσκωτά, αλλά και σκάφη που προορίζονται για επαγγελματική εκμετάλλευση και ενοικίαση (rent a boat).Η ελληνική αγορά ναυτιλιακού εξοπλισμού εκπροσωπείται και από εταιρείες όπως η «Eval», η οποία συμμετέχει επετειακά γιορτάζοντας 50 χρόνια παρουσίας, με προϊόντα που εξάγονται διεθνώς. Παράλληλα, η αγορά ηλεκτρονικών σκαφών και συστημάτων πλοήγησης παρουσιάζει νέες λύσεις για γιότ και σκάφη αναψυχής, ηλεκτρονικά για σκάφη ψαρέματος, ηλεκτρικές άγκυρες με GPS, καθώς και εξοπλισμό για τη μέση και παράκτια επαγγελματική αλιεία.Στην έκθεση συμμετέχουν, επίσης, εταιρείες εξοπλισμού υποβρύχιας αλιείας και ελεύθερης κατάδυσης, όπως η Pathos Sub και η XT Diving Pro, ελληνικά brands με διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα.Στο πλαίσιο της «Sea & Tourism Expo» θα παρουσιαστούν προτάσεις για θαλάσσιο τουρισμό, watersports και επιχειρήσεις rent a boat, ενώ οι επισκέπτες θα βρουν και πλήθος εξοπλισμού για δραστηριότητες στη θάλασσα και την παραλία, και, έτσι, επιβεβαιώνεται το σύνθημα της διοργάνωσης ότι «το καλοκαίρι ξεκινά στην Boat & Fishing Show».Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δεκάδες σεμινάρια και παρουσιάσεις.Η «Boat & Fishing Show» θα ανοίξει τις «πύλες» της στιςενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι ανοικτή από τις 10.00. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών θα λειτουργεί δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία (shuttle bus) από τον σταθμό Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» προς το MEC Παιανίας και αντίστροφα, με δρομολόγια ανά 30 λεπτά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.