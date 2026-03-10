Στενά του Ορμούζ: Διαψεύδεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε δεξαμενόπλοιο

Την πληροφορία ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσε ένα δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανακάλεσαν οι ΗΠΑ.Την πληροφορία γνωστοποίησε αρχικά ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειώνμε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πλοίου ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος συνοδείας δεξαμενόπλοιων.Σχεδόν όλο το εμπορικό θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι πλοιοκτήτες εξέφραζαν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η εξέλιξη αυτή εμπόδισε τα δεξαμενόπλοια να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα την ταχεία πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και την απότομη μείωση της παραγωγής από τους μεγάλους εξαγωγείς.Με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αντλούν πλέον εκατομμύρια βαρέλια λιγότερο πετρέλαιο ημερησίως,Ορισμένοι πλοιοκτήτες είχαν δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ήταν διατεθειμένοι να επανεκκινήσουν τα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ εφόσον εφαρμοστεί σύστημα συνοδείας πλοίων σε μορφή ναυτικών κομβόι.