Στενά του Ορμούζ: Διαψεύδεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε δεξαμενόπλοιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στενά του Ορμούζ Τάνκερ ΗΠΑ Πετρέλαιο

Στενά του Ορμούζ: Διαψεύδεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε δεξαμενόπλοιο

Η πληροφορία ότι δεξαμενόπλοιο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ υπό συνοδεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διαψεύστηκε από τις ΗΠΑ

Στενά του Ορμούζ: Διαψεύδεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε δεξαμενόπλοιο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την πληροφορία ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσε ένα δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανακάλεσαν οι ΗΠΑ.

Την πληροφορία γνωστοποίησε αρχικά ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πλοίου ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος συνοδείας δεξαμενόπλοιων.

Σχεδόν όλο το εμπορικό θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ είχε ουσιαστικά παγώσει μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι πλοιοκτήτες εξέφραζαν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η εξέλιξη αυτή εμπόδισε τα δεξαμενόπλοια να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα την ταχεία πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και την απότομη μείωση της παραγωγής από τους μεγάλους εξαγωγείς.

Με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αντλούν πλέον εκατομμύρια βαρέλια λιγότερο πετρέλαιο ημερησίως, η ανάγκη αποκατάστασης της κανονικής κυκλοφορίας στα Στενά γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.

Ορισμένοι πλοιοκτήτες είχαν δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ήταν διατεθειμένοι να επανεκκινήσουν τα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ εφόσον εφαρμοστεί σύστημα συνοδείας πλοίων σε μορφή ναυτικών κομβόι.

newmoney.gr
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης