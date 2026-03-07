Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων με φόντο τη Μ. Ανατολή: Κίνδυνος για τα τρόφιμα και νέος «βραχνάς» για τους αγρότες
Το σοκ για τα τρόφιμα μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο από εκείνο στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία - Πόσο κομβική είναι η Μέση Ανατολή για την παραγωγή και τη μεταφορά λιπασμάτων - Αύξηση τιμών σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τους αγρότες
Mπορεί η σύγκρουση στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, να συμπληρώνει μόλις μία εβδομάδα, όμως, ένας πόλεμος σε μια τόσο κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο περιοχή, έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά του σε πολλά μέτωπα. Από την πρώτη στιγμή, οι αναλυτές εστίασαν κατά βάση στις αγορές, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Ωστόσο, η κρίση στην περιοχή και ειδικότερα στα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα σοκ για τα λιπάσματα, βάζοντας σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια και παρασύροντας τις τιμές των τροφίμων.
Η Μέση Ανατολή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές περιοχές λιπασμάτων στον κόσμο, ενώ τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβική ναυτιλιακή οδό για τις εξαγωγές τους. Περίπου το 35% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας διέρχεται από εκεί, σύμφωνα με στοιχεία της CRU. Η ουρία είναι το πιο διαδεδομένο αζωτούχο λίπασμα και στηρίζει περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων.
