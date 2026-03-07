Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων με φόντο τη Μ. Ανατολή: Κίνδυνος για τα τρόφιμα και νέος «βραχνάς» για τους αγρότες

Το σοκ για τα τρόφιμα μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο από εκείνο στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία - Πόσο κομβική είναι η Μέση Ανατολή για την παραγωγή και τη μεταφορά λιπασμάτων - Αύξηση τιμών σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τους αγρότες