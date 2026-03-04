Το νερό στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πού ποντάρει ο Γιώργος Περιστέρης
Το νερό στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πού ποντάρει ο Γιώργος Περιστέρης
Τι σηματοδοτεί το deal με την ΕΥΔΑΠ - Στροφή σε πιο αποδοτικές επενδύσεις
Μια ακόμη κίνηση που επιβεβαιώνει τη μετατόπισή της σε όμιλο στρατηγικών υποδομών πραγματοποίησε χθες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποκτώντας το 9,71% της ΕΥΔΑΠ έναντι 103,43 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω Χρηματιστηρίου και αφορά πακέτο μετοχών που αντιστοιχεί σε μειοψηφική αλλά ουσιαστική συμμετοχή σε μία από τις πλέον κρίσιμες υποδομές της χώρας, δεδομένου ότι η ΕΥΔΑΠ εξυπηρετεί περίπου το 40% του πληθυσμού. Στην Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης παραμένουν δημόσιο και Υπερταμείο με ποσοστά που αθροίζουν πάνω από 61%.
Ο χαρακτηρισμός «κατασκευαστική εταιρεία» για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι πλέον περιοριστικός. Ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε διαχειριστή και επενδυτή στρατηγικών και κρίσιμων υποδομών, με δραστηριότητες που ξεπερνούν κατά πολύ την παραδοσιακή εργοληπτική λειτουργία. Δεν περιορίζεται στο «παίρνω ένα έργο και το κατασκευάζω», αλλά επενδύει, διαχειρίζεται και αναπτύσσει υποδομές με μακροχρόνια απόδοση για τους μετόχους και την κοινωνία αναφέρουν αρμόδιες πηγές της εταιρείας.
Αρμόδιες πηγές με γνώση των στρατηγικών κινήσεων του επικεφαλής του ομίλου, Γιώργου Περιστέρη, υπενθυμίζουν ότι όταν είχε ανακοινωθεί προ λίγων εβδομάδων το «μοίρασμα της πίτας» του ΒΟΑΚ, η εταιρεία είχε επισημάνει πως η εξέλιξη αυτή της έδινε τη δυνατότητα να κατευθύνει κεφάλαια σε πιο αποδοτικές επενδύσεις. Η χθεσινή τοποθέτηση στην ΕΥΔΑΠ ερμηνεύεται ως επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής. Ο όμιλος μείωσε την έκθεσή του σε ένα μεγάλο οδικό έργο και ενίσχυσε τη συμμετοχή του σε μια δραστηριότητα με διαφορετικό προφίλ απόδοσης και σταθερότητας.
Επένδυση με στρατηγικό αποτύπωμαΜετά τις μεγάλες κινήσεις σε αυτοκινητοδρόμους, όπως η Αττική Οδός και η Εγνατία Οδός, στις οποίες ο όμιλος επένδυσε συνολικά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια, η είσοδος στον τομέα των υδάτινων πόρων αποτελεί λογική συνέχεια μιας στρατηγικής διαφοροποίησης με έμφαση σε σταθερές αποδόσεις.
Ο ρόλος της ΕΥΔΑΠΗ ΕΥΔΑΠ διαθέτει σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, με έργα εκσυγχρονισμού δικτύου, διαχείρισης υδάτινων αποθεμάτων και περιβαλλοντικών υποδομών. Η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην εταιρεία της δίνει πρόσβαση σε έναν τομέα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλότερη κυκλικότητα σε σχέση με την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα η οποία έχει ολοκληρώνει ένα μεγάλο κύκλο και πλέον ο όγκος των έργων δεν είναι ο ίδιος.
