Oι επενδυτές που θέλουν να γίνουν… βασιλιάδες στο Τατόι – Ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα στις 5 προσφορές

Το προφίλ των επενδυτών που υπέβαλαν προσφορές στο διαγωνισμό που «τρέχει» το Υπερταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτιρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου