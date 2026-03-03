Oι επενδυτές που θέλουν να γίνουν… βασιλιάδες στο Τατόι – Ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα στις 5 προσφορές
Το προφίλ των επενδυτών που υπέβαλαν προσφορές στο διαγωνισμό που «τρέχει» το Υπερταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτιρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Σημαντικό ενδιαφέρον που αποτυπώνεται στις πέντε, στον αριθμό, προσφορές από σημαντικά επιχειρηματικά ονόματα, εκ των οποίων η μία προσφορά σε κοινοπραξία, εκδηλώθηκε στο διαγωνισμό που «τρέχει» το Υπερταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτιρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΡ, DIMAND, ELIA Cοrporation (η οποία συνδέεται με τον Γιάννη Μυτιληναίο του πολύ γνωστού Tatoi Club) και REINA Hellenic Properties Capital Partners (η κοινοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Ηellenic Properties με την Ergon Foods των αδελφών Δούζη) είναι τα ονόματα που υπέβαλαν, τη Δευτέρα 2/3, ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

