Συντάξεις Μαρτίου: Σήμερα η πληρωμή των υπόλοιπων δικαιούχων
Πώς διαμορφώνονται οι πληρωμές
Πιστώνονται σήμερα οι συντάξεις Μαρτίου για τους μη μισθωτούς όπως είχε ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
