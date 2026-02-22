Πλήρης κάλυψη εισφορών για μακροχρόνια ανέργους κοντά στη σύνταξη: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τη «γέφυρα» της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές μακροχρόνια ανέργων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση - Το μέτρο αφορά ανέργους 12 μηνών με 3.000 έως 4.500 ένσημα που δεν υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά