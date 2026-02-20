Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 23,63 δισ. ευρώ το 2025

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με το 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4% γεγονός το οποίο παραπέμπει και σε αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι