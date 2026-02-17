Warner Bros: Δίνει στην Paramount μία εβδομάδα περιθώριο για να διαπραγματευτεί καλύτερη συμφωνία
Η Warner Bros απέρριψε τη νέα προσφορά της Paramount και παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix - Ημερομηνία ορόσημο η 23η Φεβρουαρίου
Η Warner Bros Discovery απέρριψε την αναθεωρημένη προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, δίνοντας ωστόσο προθεσμία μίας εβδομάδας στο στούντιο για να καταθέσει βελτιωμένη πρόταση.
Σε ανακοίνωσή της, η Warner Bros ανέφερε ότι η Paramount υπαινίχθηκε προφορικά ακόμη υψηλότερη αποτίμηση, στα 31 δολάρια ανά μετοχή, επιχειρώντας να πείσει το διοικητικό συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Η Paramount έχει προθεσμία έως τις 23 Φεβρουαρίου να καταθέσει την «καλύτερη και τελική προσφορά» της, την οποία η Netflix έχει δικαίωμα να ισοφαρίσει βάσει της συμφωνίας συγχώνευσης.
Σε επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της Paramount, ο πρόεδρος της Warner Bros, Σάμιουελ ΝτιΠιάτσα Τζούνιορ, και ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζάσλαβ τόνισαν ότι η πρόταση δεν θεωρείται μέχρι στιγμής ανώτερη από τη συμφωνία με τη Netflix. «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη συναλλαγή μας με τη Netflix», ανέφεραν.
Σύμφωνα με τη Warner Bros, σύμβουλος της Paramount δήλωσε ότι η προσφορά θα μπορούσε να αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εφόσον ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, ενώ δεν αποκλείεται και υψηλότερη αποτίμηση. Η μετοχή της Paramount ενισχύεται κατά 4,2% πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ η Warner Bros σημειώνει άνοδο σχεδόν 2%.
Η πρόταση της Paramount αποτιμά το σύνολο της εταιρείας στα 108,4 δισ. δολάρια, ενώ η Netflix προσφέρει 82,7 δισ. δολάρια για το στούντιο και τις δραστηριότητες streaming της Warner Bros. Η εταιρεία προχωρά κανονικά στη διαδικασία ψηφοφορίας των μετόχων στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση με τη Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τον διαχωρισμό των καλωδιακών δραστηριοτήτων Discovery Global — που περιλαμβάνουν τα CNN, TLC, Food Network και HGTV — σε ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros, η αξία της Discovery Global θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή.
