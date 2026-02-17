Χατζημανώλη: Άλμα 23% στη χωρητικότητα του κυπριακού νηολογίου
Χατζημανώλη: Άλμα 23% στη χωρητικότητα του κυπριακού νηολογίου
Η υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη από το Capital Link Cyprus Shipping Forum υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και έθεσε στο επίκεντρο πράσινη μετάβαση και ανταγωνιστικότητα
Σε μια περίοδο που η παγκόσμια ναυτιλία συνεχίζει να δοκιμάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, μεταβλητότητα των αγορών και την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η Κύπρος καταγράφει ισχυρές επιδόσεις και ενισχύει τη θέση της στον διεθνή χάρτη. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, μιλώντας στο 9ο Capital Link Cyprus Shipping Forum.
Η κ. Χατζημανώλη τόνισε ότι, παρά το απαιτητικό περιβάλλον, η ναυτιλία αποδεικνύει διαχρονικά την ικανότητά της όχι μόνο να προσαρμόζεται αλλά και να ηγείται των εξελίξεων.
Σύμφωνα με την υφυπουργό, τα αποτελέσματα της κυπριακής ναυτιλίας την τελευταία διετία και πλέον είναι απτά. Το κυπριακό νηολόγιο κατέγραψε αύξηση 23% στη συνολική χωρητικότητα, επίδοση που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η κ. Χατζημανώλη τόνισε ότι, παρά το απαιτητικό περιβάλλον, η ναυτιλία αποδεικνύει διαχρονικά την ικανότητά της όχι μόνο να προσαρμόζεται αλλά και να ηγείται των εξελίξεων.
Σύμφωνα με την υφυπουργό, τα αποτελέσματα της κυπριακής ναυτιλίας την τελευταία διετία και πλέον είναι απτά. Το κυπριακό νηολόγιο κατέγραψε αύξηση 23% στη συνολική χωρητικότητα, επίδοση που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα