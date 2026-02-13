Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πώς επηρεάζει η αργία της Καθαράς Δευτέρας τις ημερομηνίες πληρωμής

Οι συντάξεις Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, με κύριες και επικουρικές μαζί - Η Καθαρά Δευτέρα ενδέχεται να επηρεάσει μόνο τους μη μισθωτούς





Κύριες και επικουρικές συντάξεις Σε σταθερή βάση, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημέρα με τις κύριες. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, όπως προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.



Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών



Για τους



Καθαρά Δευτέρα Η Καθαρά Δευτέρα φέτος είναι στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η ημερομηνία καταβολής παραμένει ως έχει.



Αναλυτικά οι ημερομηνίες Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)



Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026 για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.



Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)



ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026



ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026



Συντάξεις μισθωτών



ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026



ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026



Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026



Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

13.02.2026, 08:57