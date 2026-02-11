Στην Ελλάδα η διεθνής ακαδημαϊκή εμπειρία του Yale School of Management από τη Humanis

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η, μία από τις κορυφαίες εταιρείες HR στην Ελλάδα, με πελατολόγιο υψηλού κύρους που επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της ηγεσίας, προχωράει σε συνεργασία με τοκαι υλοποιεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Executive πρόγραμμα, απευθυνόμενο σε C-level στελέχη, CEOs και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, που καλούνται να ηγηθούν σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών και κοινωνικών μεταβολών.Απαντώντας σε μια σαφή ανάγκη της ελληνικής αγοράς για υψηλού επιπέδου, οργανωμένη ανάπτυξη ηγεσίας, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προσφέρει μια εμπειρία παγκόσμιου επιπέδου, υλοποιούμενη στην Ελλάδα και σχεδιασμένη ώστε να συνομιλεί ουσιαστικά με το τοπικό επιχειρηματικό, θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Έτσι, οι Έλληνες executives δεν χρειάζεται να αναζητούν μεμονωμένα προγράμματα στο εξωτερικό — με υψηλό κόστος, χρόνο και απουσία από τον οργανισμό — ούτε να περιορίζονται σε online λύσεις που δεν εξασφαλίζουν το απαιτούμενο βάθος και τη δυναμική ανταλλαγής εμπειριών.Το διήμερο πρόγραμμα με τίτλοεστιάζει στη στρατηγική κατανόηση και υπεύθυνη αξιοποίηση της, εξετάζοντας όχι μόνο τις τεχνολογικές της δυνατότητες, αλλά και τις βαθύτερες επιπτώσεις της στη λήψη αποφάσεων, τη διακυβέρνηση, την οργανωτική κουλτούρα και τον ανθρώπινο παράγοντα της ηγεσίας.Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, αποφασίζουμε και ηγούμαστε, το πρόγραμμα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σκέψης που συνδυάζει διεθνή ακαδημαϊκή γνώση, πρακτικά εργαλεία και ηθικές προσεγγίσεις. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες ώστε να ηγούνται με σαφήνεια, κρίση και υπευθυνότητα, διατηρώντας τον ανθρώπινο σκοπό στον πυρήνα της στρατηγικής τους.Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε C-level στελέχη, CEOs και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, με περιορισμένο αριθμό 40 συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης, ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών με το διεθνώς αναγνωρισμένο faculty του Yale.Το πρόγραμμα ξεκινά με διαδικτυακό kick-off session στις 26 Μαΐου 2026 και κορυφώνεται με τη διεξαγωγή του διημέρου στις 17 και 18 Ιουνίου 2026, στο The Ellinikon Experience Centre, στο The Ellinikon, τη νέα έξυπνη πόλη που δημιουργείται για να αναβαθμίσει τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της.Η συνεργασία της Humanis με το Yale School of Management σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό οικοσύστημα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας, φέρνοντας στη χώρα ένα πρόγραμμα διεθνούς κύρους που επιδιώκει να γεφυρώσει την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας με την ηθική και την καινοτομία με την ανθρώπινη διάσταση της ηγεσίας.Η Humanis είναι εταιρεία εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, με 20 χρόνια εμπειρίας. Με μια συνεργατική ομάδα εκπαιδευτών και συμβούλων και, όπου απαιτείται, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών από Ελλάδα και εξωτερικό, σχεδιάζει λύσεις προσαρμοσμένες στη στρατηγική και την κουλτούρα κάθε οργανισμού. Προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, με στόχο την μετρήσιμη ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ηγεσίας.