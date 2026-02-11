Γιώργος Γεράρδος: Πώς έχτισε με το «Πλαίσιο» ένα από τα μεγαλύτερα success stories του ελληνικού επιχειρείν
Γιώργος Γεράρδος: Πώς έχτισε με το «Πλαίσιο» ένα από τα μεγαλύτερα success stories του ελληνικού επιχειρείν
Η αφετηρία από το μικρό μαγαζί της οδού Στουρνάρη και η δημιουργία του ισχυρού ομίλου «Πλαίσιο» - Το μυστικό της επιτυχίας και οι βασικοί σταθμοί
Ο ιδρυτής και διοικητικός ηγέτης της Plaisio, Γιώργος Γεράρδος, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, έχει καταγράψει ένα από τα πλέον εντυπωσιακά και μακροβιότερα success stories του ελληνικού επιχειρείν. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι όλα άρχισαν από ένα κατάστημα 12 τ.μ. με έναν εργαζόμενο και 15 προμηθευτές. Σήμερα η «Πλαίσιο» διαθέτει δίκτυο 27 καταστημάτων με 1700 εργαζόμενους, περισσότερους από 2.800 προμηθευτές και πάνω από 330.000 επιχειρήσεις στο πελατολόγιό της. Ο κύκλος εργασιών της το 2024 έφτασε τα 480,2 εκατ. ευρώ…
Η αφετηρία ήταν το 1969 σε ένα μικρό μαγαζάκι με είδη σχεδίου και χαρτοπωλείου, επί της οδού Στουρνάρη 24, δίπλα στο Πολυτεχνείο. Ένα μαγαζί με ταμπέλα «Πλαίσιο. Είδη σχεδίου», που παρά το… ελάχιστο μέγεθός του είχε αυτά που χρειάζονταν οι φοιτητές του ΕΜΠ και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές.
Ο Γιώργος Γεράρδος, πολύ νέος τότε, βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία αυτού του πρώτου μικρού «πυρήνα». Φοιτητής του Πολυτεχνείου και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι τι χρειάζονταν οι συνάδελφοί του, αλλά και το μεγάλο περιθώριο κέρδους που είχαν για τους μεσάζοντες αυτά τα είδη. Έτσι, οι συνθήκες πυροδότησαν το επιχειρηματικό αισθητήριο, το οποίο διέθετε. Αυτό, όμως, που δεν διέθετε ήταν τα απαραίτητα κεφάλαια. Κατάφερε όμως να τα συγκεντρώσει υποστηριζόμενος από συγγενείς και φίλους. Το εγχείρημα πέτυχε, αλλά εκείνος έπρεπε να σπουδάζει τη μέρα και τη νύχτα να δουλεύει για να υποδεχθεί τους πελάτες του μαγαζιού.
Με άλλα λόγια, μπήκε από νωρίς στη βιοπάλη, αφιερώνοντας όλες τις δυνάμεις του σε αυτό το «μικρό» που θα γινόταν στο μέλλον τόσο μεγάλο.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1976, ο ίδιος έχει τελειώσει τις σπουδές του, το μαγαζί ήδη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, -έχει πλέον 13 εργαζόμενους-, αλλά εκείνος θα πρέπει να κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Πράγματι εκτελεί το καθήκον προς την πατρίδα στον Έβρο, ενώ στο μαγαζί έχει αφήσει στο πόδι του τον πατέρα του και τη σύζυγό του Άννα. Με τη στοχοπροσήλωση που τον χαρακτήριζε, είχε σχεδόν «αγκαζάρει» το τηλέφωνο του ΚΨΜ στην ακριτική μονάδα, προκειμένου να δίνει οδηγίες για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Μετά την επιστροφή του άρχισε σιγά σιγά να χτίζεται αυτό το μοναδικό success story.
Ο Γιώργος Γεράρδος ήταν, παρά ταύτα, ένας άνθρωπος που δεν του άρεσαν τα πολλά λόγια. Δεν είχε την έπαρση που προσφέρει η επιτυχία ακόμη και σε κάποιους πολύ μικρότερου βεληνεκούς επιχειρηματίες. Ήταν προσιτός, «προσεγγίσιμος», ανθρώπινος και κοντά σε εκείνους που δούλευαν στον όμιλο. Προτιμούσε να «μιλά» με τις πράξεις του και την ίδια την ιστορία του. Η οποία και ήταν συνυφασμένη με την εξελικτική πορεία της «Πλαίσιο» σε αυτή τη διαδρομή των 57 ετών.
Όπως έχει δηλώσει παλαιότερα για την αφετηρία της επιχειρηματικής του διαδρομής «οι βλέψεις μου ήταν πάντα ψηλά, αλλά όλα μου πήγαν καλά. Ήθελα πάντα να πετύχω, ξεπερνούσα ένα ένα τα εμπόδια και έβλεπα το δρόμο να ανοίγεται μπροστά μου. Δεν ήταν εύκολος δρόμος. Απαιτήθηκε πολλή δουλειά, ταπεινότητα και ισχυρή όσφρηση για να είμαστε μπροστά από τα πράγματα».
Η αφετηρία ήταν το 1969 σε ένα μικρό μαγαζάκι με είδη σχεδίου και χαρτοπωλείου, επί της οδού Στουρνάρη 24, δίπλα στο Πολυτεχνείο. Ένα μαγαζί με ταμπέλα «Πλαίσιο. Είδη σχεδίου», που παρά το… ελάχιστο μέγεθός του είχε αυτά που χρειάζονταν οι φοιτητές του ΕΜΠ και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές.
Ο Γιώργος Γεράρδος, πολύ νέος τότε, βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία αυτού του πρώτου μικρού «πυρήνα». Φοιτητής του Πολυτεχνείου και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι τι χρειάζονταν οι συνάδελφοί του, αλλά και το μεγάλο περιθώριο κέρδους που είχαν για τους μεσάζοντες αυτά τα είδη. Έτσι, οι συνθήκες πυροδότησαν το επιχειρηματικό αισθητήριο, το οποίο διέθετε. Αυτό, όμως, που δεν διέθετε ήταν τα απαραίτητα κεφάλαια. Κατάφερε όμως να τα συγκεντρώσει υποστηριζόμενος από συγγενείς και φίλους. Το εγχείρημα πέτυχε, αλλά εκείνος έπρεπε να σπουδάζει τη μέρα και τη νύχτα να δουλεύει για να υποδεχθεί τους πελάτες του μαγαζιού.
Με άλλα λόγια, μπήκε από νωρίς στη βιοπάλη, αφιερώνοντας όλες τις δυνάμεις του σε αυτό το «μικρό» που θα γινόταν στο μέλλον τόσο μεγάλο.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1976, ο ίδιος έχει τελειώσει τις σπουδές του, το μαγαζί ήδη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, -έχει πλέον 13 εργαζόμενους-, αλλά εκείνος θα πρέπει να κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Πράγματι εκτελεί το καθήκον προς την πατρίδα στον Έβρο, ενώ στο μαγαζί έχει αφήσει στο πόδι του τον πατέρα του και τη σύζυγό του Άννα. Με τη στοχοπροσήλωση που τον χαρακτήριζε, είχε σχεδόν «αγκαζάρει» το τηλέφωνο του ΚΨΜ στην ακριτική μονάδα, προκειμένου να δίνει οδηγίες για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Μετά την επιστροφή του άρχισε σιγά σιγά να χτίζεται αυτό το μοναδικό success story.
Ο Γιώργος Γεράρδος ήταν, παρά ταύτα, ένας άνθρωπος που δεν του άρεσαν τα πολλά λόγια. Δεν είχε την έπαρση που προσφέρει η επιτυχία ακόμη και σε κάποιους πολύ μικρότερου βεληνεκούς επιχειρηματίες. Ήταν προσιτός, «προσεγγίσιμος», ανθρώπινος και κοντά σε εκείνους που δούλευαν στον όμιλο. Προτιμούσε να «μιλά» με τις πράξεις του και την ίδια την ιστορία του. Η οποία και ήταν συνυφασμένη με την εξελικτική πορεία της «Πλαίσιο» σε αυτή τη διαδρομή των 57 ετών.
Όπως έχει δηλώσει παλαιότερα για την αφετηρία της επιχειρηματικής του διαδρομής «οι βλέψεις μου ήταν πάντα ψηλά, αλλά όλα μου πήγαν καλά. Ήθελα πάντα να πετύχω, ξεπερνούσα ένα ένα τα εμπόδια και έβλεπα το δρόμο να ανοίγεται μπροστά μου. Δεν ήταν εύκολος δρόμος. Απαιτήθηκε πολλή δουλειά, ταπεινότητα και ισχυρή όσφρηση για να είμαστε μπροστά από τα πράγματα».
Οι δυσκολίες και το «μυστικό»Από εκείνη την πρώτη εποχή, με το «γενέθλιο» κατάστημα επί της οδού Στουρνάρη ο Γιώργος Γεράρδος κρατούσε στην μνήμη και στην καρδιά του «την τεράστια δυσκολία να μπορείς να συνδυάζεις μια πολύ αναπτυσσόμενη επιχείρηση, αρχικά με τις σπουδές στο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια με την στρατιωτική θητεία».
Είχε ακόμη, ξεκαθαρίσει ότι «το μυστικό της επιτυχίας είναι να αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και να έχεις συνέχεια και συνέπεια».
Σε μια από τις λίγες δημόσιες τοποθετήσεις του είχε σκιαγραφήσει και το όραμά του για το μέλλον της εταιρείας, τονίζοντας ότι «δεν μπορώ να προδιαγράψω το μέλλον. Εκείνο για το οποίο προσπαθούμε αδιαλείπτως είναι να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς κάθε κύμα μελλοντικού ανταγωνισμού με άμεση προσαρμογή στα εκάστοτε νέα δεδομένα και με συνεχές κτίσιμο πρωτοποριακών δομών».
Δεν είχε κρύψει ότι για το «Πλαίσιο» είχε διαχρονικά δεχθεί αρκετές προτάσεις εξαγοράς. «Όντας ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, έχουμε υπάρξει πόλος ενδιαφέροντος. Πιστεύουμε όμως στην αξία της εταιρείας τόσο τη σημερινή, όσο και τη μελλοντική και για αυτό αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια και τη σκέψη στο πώς θα πάμε τη δουλειά μας μπροστά» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2019, μια περίοδο που η επιχείρηση έκλεινε τα 50 χρόνια της.
Έτσι, πράγματι ο Γ. Γεράρδος κράτησε την εταιρεία, παρά το μέγεθός της, στον έλεγχο της οικογένειας, και ο ίδιος γερά το «πηδάλιο» χωρίς να διστάσει να το μοιραστεί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όταν εκείνος μπορούσε και έπρεπε να βάλει το δικό του στίγμα.
Βασικοί σταθμοίΤο 1985 εμπνεύστηκε τον πρώτο ΒΤΟ Η/Υ στην Ελλάδα, ο οποίος συναρμολογείται στα μέτρα του πελάτη κι έχει εξαιρετικές δυνατότητες αναβάθμισης σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές: τον ονομάζει «Turbo X».
Το 1996, εισήγαγε την -πρωτοπόρα τότε- χρήση έντυπου καταλόγου για απευθείας πωλήσεις, που μαζί με το in-house call center και τη δυνατότητα παράδοσης των παραγγελιών την επόμενη μέρα, κατάφερε από πολύ νωρίς να δει το όραμά του να γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, δημιούργησε την ολοκληρωμένη πολυκαναλική εμπειρία, την εμπειρία Πλαίσιο.
Το 1999 αποφάσισε να μπει με την Πλαίσιο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να εισάγει στον digital κόσμο το Plaisio.gr, το πρώτο εμπορικό site τεχνολογίας στην Ελλάδα με δυνατότητα παραγγελίας & παράδοσης προϊόντων.
Για οκτώ συνεχόμενα χρόνια η Πλαίσιο συγκαταλέγεται στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, ενώ το 2009, εγκαινιάζει τη λειτουργία του υπερσύγχρονου κέντρου logistics στη Μαγούλα Αττικής.
21 χρόνια αργότερα, η δυναμική του κέντρου αυτού ξεπερνά τις προσδοκίες και γίνεται καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας με 230.000 πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εντός 2-3 ημερών, μόνο κατά το δίμηνο διάστημα της πρώτης καραντίνας.
Το 2021, ο Γιώργος Γεράρδος βραβεύτηκε «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την ΕΥ, και αναγνωρίστηκε για ακόμα μία φορά η επιτυχημένη πορεία και καινοτόμος προσφορά του στον επιχειρηματικό κόσμο.
Σήμερα, η Πλαίσιο, το όραμα του Γιώργου Γεράρδου, μετά από 57 χρόνια αδιάλειπτης κερδοφορίας, απασχολεί περίπου 1.700 εργαζόμενους παραμένοντας συνώνυμο της τεχνολογίας και της άριστης εξυπηρέτησης πελατών, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη πολυκαναλική εμπειρία.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα