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Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Άνδρος Πυροσβεστική 112

Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση - Νωρίτερα εκκενώθηκε η Παλαιόπολη - Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου
UPD: 13 ΣΧΟΛΙΑ
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην Παλαιόπολη Άνδρου. Νωρίτερα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκκενώσουν προς Μπατσί και στους κατοίκους του Κόλυμπου να απομακρυνθούν προς τη χώρα του νησιού.  Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης. 

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. 

Μετά τις 16:30, το 112 έστειλε μήνυμα σε όσους βρίσκονται στον Κόλυμπο να εκκενώσουν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου-Γαυρίου προς τη χώρα: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, απομακρυνθείτε μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου».

Νωρίτερα, στις 14:31 το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης για να εκκενώσουν την περιοχή: «Πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπατσί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». 

Στο νησί έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέρνοντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 



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Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου
Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου
Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου
Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου
Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου


Φωτογραφίες: enandro.gr
UPD: 13 ΣΧΟΛΙΑ

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