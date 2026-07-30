Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, νέο 112 για εκκένωση του Κόλυμπου
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση - Νωρίτερα εκκενώθηκε η Παλαιόπολη - Τραυματίστηκε πυροσβέστης
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Μετά τις 16:30, το 112 έστειλε μήνυμα σε όσους βρίσκονται στον Κόλυμπο να εκκενώσουν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου-Γαυρίου προς τη χώρα: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, απομακρυνθείτε μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου».
Νωρίτερα, στις 14:31 το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης για να εκκενώσουν την περιοχή: «Πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπατσί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου απομακρυνθείτε μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου προς #Χώρα_Άνδρου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
Στο νησί έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέρνοντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς #Μπάτσι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Φωτογραφίες: enandro.gr
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026
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