Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως για την απόκτηση του ελέγχου της Skroutz από την Blackstone
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως για την απόκτηση του ελέγχου της Skroutz από την Blackstone
Η ομόφωνη απόφαση της Αρχής αίρει τη βασική κανονιστική εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση του deal που αποτιμά τη Skroutz σε περίπου 635 εκατ. ευρώ
Το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της Blackstone και της Skroutz άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγκρίνοντας ομόφωνα την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ελληνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου από το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο.
Όπως ανακοίνωσε η Αρχή, η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάστηκαν οι δραστηριότητες της Skroutz στις αγορές των διαδικτυακών marketplaces, της σύγκρισης τιμών, των υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών (merchant acquiring), καθώς και των υπηρεσιών logistics και διανομής τελευταίου μιλίου (last mile delivery).
Η σημερινή απόφαση αίρει τη σημαντικότερη κανονιστική εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο. Το deal αποτιμά τη Skroutz σε περίπου 635 εκατ. ευρώ (enterprise value) και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό κλάδο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Blackstone αποκτά τον έλεγχο της Skroutz, ενώ οι ιδρυτές της εταιρείας διατηρούν σημαντική συμμετοχή και συνεχίζουν να έχουν ενεργό ρόλο στη διοικηση της. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής και της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.
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Όπως ανακοίνωσε η Αρχή, η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάστηκαν οι δραστηριότητες της Skroutz στις αγορές των διαδικτυακών marketplaces, της σύγκρισης τιμών, των υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών (merchant acquiring), καθώς και των υπηρεσιών logistics και διανομής τελευταίου μιλίου (last mile delivery).
Η σημερινή απόφαση αίρει τη σημαντικότερη κανονιστική εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο. Το deal αποτιμά τη Skroutz σε περίπου 635 εκατ. ευρώ (enterprise value) και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό κλάδο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Blackstone αποκτά τον έλεγχο της Skroutz, ενώ οι ιδρυτές της εταιρείας διατηρούν σημαντική συμμετοχή και συνεχίζουν να έχουν ενεργό ρόλο στη διοικηση της. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής και της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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