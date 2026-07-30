Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως για την απόκτηση του ελέγχου της Skroutz από την Blackstone

Η ομόφωνη απόφαση της Αρχής αίρει τη βασική κανονιστική εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση του deal που αποτιμά τη Skroutz σε περίπου 635 εκατ. ευρώ