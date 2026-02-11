Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο

Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια - Ίδρυσε το «Πλαίσιο» το 1969 σε ηλικία 23 ετών, όταν ακόμη ήταν φοιτητής του ΕΜΠ - Από ένα κατάστημα 12 τ.μ. στην οδό Στουρνάρη, η εταιρεία έγινε μία από τις κορυφαίες στο εμπόριο ηλεκτρονικών