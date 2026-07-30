Ηλεκτρονική τιμολόγηση ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου 2026 για όλες τις επιχειρήσεις
Ηλεκτρονική τιμολόγηση ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου 2026 για όλες τις επιχειρήσεις
Από 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η τελευταία φάση υλοποίησης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, καθώς το μέτρο καλύπτει πλέον και τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει έτσι τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς, περιορίζοντας δραστικά τις παράνομες συναλλαγές και τα εικονικά παραστατικά. δραστηριότητες.
Η υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης καλύπτει το σύνολο των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων που διεξάγονται εντός της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών προς εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, για συναλλαγές με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Σε περιπτώσεις όπου ο αλλοδαπός συνεργάτης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να λάβει ψηφιακό παραστατικό, υπάρχει δυνατότητα αποστολής του εγγράφου με εναλλακτικές μεθόδους, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαδικασίες.
Στη συνέχεια, απαιτείται η επίσημη δήλωση του επιλεγμένου καναλιού διαβίβασης, προσδιορίζοντας εάν χρησιμοποιείται Πάροχος Υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων ή η εφαρμογή «timologio». Σημειώνεται ότι η επιλογή της εφαρμογής «timologio» περιλαμβάνει αυτόματα και τη δυνατότητα χρήσης της myDATAapp. Τέλος, τα παραστατικά εκδίδονται ψηφιακά και μεταδίδονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA, όπου λαμβάνουν τον υποχρεωτικό Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), που επικυρώνει τη νομιμότητά τους.
Επιπλέον, η δαπάνη που αφορά την παραγωγή, τη μετάδοση και την ψηφιακή αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα μήνες λειτουργίας αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσαυξημένη κατά 100% κατά το έτος πραγματοποίησής της.
Για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από αυτά τα κίνητρα, πρέπει να έχει υποβληθεί δήλωση χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου ή της Εφαρμογής της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης (έως 3 Αυγούστου 2026), ενώ η πραγματική έναρξη χρήσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.
Για συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο. Το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο ορίζεται στα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ για αυτές με διπλογραφικά.
Στις συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για απλογραφικές επιχειρήσεις και σε 1.000 ευρώ για διπλογραφικές. Παράλληλα, η παράλειψη ή η ανακριβής υποβολή στοιχείων στο σύστημα επιφέρει αυτοτελές πρόστιμο 2.500 ευρώ.
ΑΑΔΕ: Πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησηςΑπό την ημερομηνία ενεργοποίησης του μέτρου, κάθε τιμολόγιο θα εκδίδεται αποκλειστικά ψηφιακά, είτε μέσω πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών είτε μέσω των δωρεάν πλατφορμών «timologio» και «myDATAapp» που διαθέτει η ΑΑΔΕ. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων, έχει καθοριστεί μεταβατική περίοδος τριών μηνών που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Η υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης καλύπτει το σύνολο των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων που διεξάγονται εντός της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών προς εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, για συναλλαγές με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Σε περιπτώσεις όπου ο αλλοδαπός συνεργάτης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να λάβει ψηφιακό παραστατικό, υπάρχει δυνατότητα αποστολής του εγγράφου με εναλλακτικές μεθόδους, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαδικασίες.
Διαδικασία ενεργοποίησης για τις επιχειρήσειςΟι επιχειρήσεις που υπόκεινται στην υποχρέωση πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία προετοιμασίας. Αρχικά, επιλέγουν το κανάλι διαβίβασης των παραστατικών τους, είτε μέσω σύγχρονου προγράμματος τιμολόγησης ERP και πιστοποιημένου παρόχου, είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.
Στη συνέχεια, απαιτείται η επίσημη δήλωση του επιλεγμένου καναλιού διαβίβασης, προσδιορίζοντας εάν χρησιμοποιείται Πάροχος Υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων ή η εφαρμογή «timologio». Σημειώνεται ότι η επιλογή της εφαρμογής «timologio» περιλαμβάνει αυτόματα και τη δυνατότητα χρήσης της myDATAapp. Τέλος, τα παραστατικά εκδίδονται ψηφιακά και μεταδίδονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA, όπου λαμβάνουν τον υποχρεωτικό Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), που επικυρώνει τη νομιμότητά τους.
Φορολογικά κίνητρα και οικονομικά οφέληΕπιχειρήσεις που υιοθετούν εθελοντικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή της μπορούν να αξιοποιήσουν σημαντικά οικονομικά κίνητρα. Συγκεκριμένα, η δαπάνη για την αρχική απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού που χρειάζεται για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται πλήρως, προσαυξημένη κατά 100%.
Επιπλέον, η δαπάνη που αφορά την παραγωγή, τη μετάδοση και την ψηφιακή αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα μήνες λειτουργίας αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσαυξημένη κατά 100% κατά το έτος πραγματοποίησής της.
Για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από αυτά τα κίνητρα, πρέπει να έχει υποβληθεί δήλωση χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου ή της Εφαρμογής της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης (έως 3 Αυγούστου 2026), ενώ η πραγματική έναρξη χρήσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.
Κυρώσεις και πρόστιμα για παραβάσειςΗ παράλειψη έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου αντιμετωπίζεται από τη φορολογική νομοθεσία ως μη έκδοση παραστατικού, με τις κυρώσεις να φτάνουν έως 2.500 ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα και το είδος της συναλλαγής.
Για συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο. Το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο ορίζεται στα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ για αυτές με διπλογραφικά.
Στις συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για απλογραφικές επιχειρήσεις και σε 1.000 ευρώ για διπλογραφικές. Παράλληλα, η παράλειψη ή η ανακριβής υποβολή στοιχείων στο σύστημα επιφέρει αυτοτελές πρόστιμο 2.500 ευρώ.
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