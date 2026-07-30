Ηλεκτρονική τιμολόγηση ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου 2026 για όλες τις επιχειρήσεις

Από 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε