Ελεύθεροι ο δήμαρχος και οι κατηγορούμενοι για τη φωτιά στην Πάρο: Τι είπαν στις προανακριτικές τους απολογίες, μπαλάκι οι ευθύνες

Έριχναν στον ΧΥΤΑ του νησιού ανακυκλώσιμα υλικά, σύμφωνα με έγγραφο της δικογραφίας

Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (



Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού, τον επόπτη του ιδιώτη εργολάβου που έχει αναλάβει τη διαχείριση απορριμμάτων του νησιού, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου, οδηγό απορριμματοφόρου. Όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εισαγγελική έρευνα που αφορά σε κακουργηματικές κατηγορίες, με την εισαγγελική αρχή που χειρίζεται την υπόθεση να τους αφήνει σήμερα ελεύθερους και να συνεχίζει την έρευνα για την πυρκαγιά προς πάσα κατεύθυνση, διερευνώντας ακόμη και τη διάπραξη τυχόν περισσότερων αδικημάτων αλλά και την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.



πυρκαγιά από ενδεχόμενο δόλο. Το προανακριτικό κατηγορητήριο τον καθιστά υπαίτιο για την εναπόθεση απορριμμάτων (οικιακές συσκευές, χαρτόκουτα, κλαδιά κ.λπ.) σε χώρο εντός του ΧΥΤΑ, κάτι το οποίο απαγορεύεται από το νόμο. Το αποτέλεσμα ήταν -σύμφωνα με στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας- να εκδηλωθεί πυρκαγιά «η οποία πήρε εκτεταμένες διαστάσεις, εξήλθε του χώρου και έκαψε δασική χορτολιβαδική και αγροτική έκταση με συνέπεια να δημιουργηθεί ευρεία περιβαλλοντική ρύπανση και να καεί μεγάλη έκταση περίπου 10.000 στρέμματα, περιουσίες πολιτών ενώ μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο».



Περαιτέρω, οι αρχές καταλογίζουν στον δήμαρχο ότι ενώ είχε νομική υποχρέωση λόγω της ιδιότητας του να τηρήσει τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας για να εκλείψει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ, δεν το έπραξε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι γνώριζε «τον κίνδυνο των υλικών (απορρίμματα και κλαδιά) και την προσφορότητά τους να προκαλέσουν πυρκαγιά εξαιτίας των παραλείψεων του».



Μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται -όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το protothema.gr- σε υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φέρει την υπογραφή του ίδιου του δημάρχου. Το συγκεκριμένο έγγραφο απευθύνεται στο αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού και σε αυτό αναφέρεται ότι, λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του ΚΔΑΥ Πάρου, από τις 23 Μαΐου 2026 και μέχρι νεωτέρας, τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης θα οδηγούνται στον ΧΥΤΑ για προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείκνυε ο ανάδοχος λειτουργίας της εγκατάστασης.







Πάντως, προανακριτικά ο κατηγορούμενος δήμαρχος υποστήριξε ότι ο δήμος Πάρου «δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν». Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία και τα μέτρα ασφαλείας στον ΧΥΤΑ την έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Μπιζάς φέρεται να κατάθεσε ακόμη ότι ο έλεγχος και η καθημερινή επίβλεψη του χώρου ανήκουν στον ιδιώτη εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης.



«Αρνούμαι την κατηγορία (…) Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με ποιον τρόπο προήλθε η πυρκαγιά και από ποιον χώρο. Επίσης να αναφέρω ότι ο φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου ΑΕ και την λειτουργία την έχει αναθέσει στην εταιρεία (….) Α.Ε.», κατέθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιζάς και για να ενισχύσει τους παραπάνω υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του προσκόμισε στις αρχές έγγραφα του ΦΟΣΔΑ τα οποία αποδεικνύουν ότι «ο δήμος Πάρου δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν».

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«Ο δήμος δεν εμπλέκεται» Σε άλλο δε σημείο της προανακριτικής κατάθεσης ο κατηγορούμενος αποδέχεται ότι «έστελνε» ανακυκλώσιμα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ λέγοντας όμως ότι το έκανε προσωρινά, αφού η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο της διαχείρισης αυτών των υλικών λειτουργούσε σε έναν άλλο χώρο ένα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών) το οποίο όμως έκλεισε. Για το λόγο αυτό, όπως κατέθεσε ο ίδιος, «ο Δήμος έστελνε και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ μέχρι να υπογραφεί νέα σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προκειμένου να στέλνει τα ανακυκλωμένα αντικείμενα σε ΚΔΑΥ Αττικής».



Χαρακτηριστικά ο κ. Μπιζάς υποστήριξε: «Ο χώρος του ΧΥΤΑ είναι αδειοδοτημένος σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πάρου και της Αντιπάρου. Στον παραπάνω χώρο πρόκειται να δημιουργηθεί εργοστάσιο - μονάδα ανάκτησης ανακυκλώσιμων από τον ΦΟΣΔΑ. Για τον παραπάνω λόγο εμείς στέλνουμε τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ. Πριν από τρεις μήνες η εταιρεία (σ.σ. αναφέρεται στον ιδιώτη εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης) λειτουργούσε σε έναν άλλο χώρο ένα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών) το οποίο έκλεισε. Γι’ αυτό ο Δήμος έστελνε και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ μέχρι να υπογραφεί νέα σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προκειμένου να στέλνει τα ανακυκλωμένα αντικείμενα σε ΚΔΑΥ Αττικής. Εγώ ως δήμαρχος μια ώρα από την ενημέρωση μου για τη φωτιά πήγα στο χώρο του ΧΥΤΑ και την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Χαραλάμπου - Καμπί και διαπίστωσα ότι η πυρκαγιά είχε επεκταθεί στην ευρύτερη παραπάνω περιοχή. Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας ενημερώσαμε τους οδηγούς και τους οδηγούς των υδροφόρων οχημάτων του Δήμου, της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και τον χειριστή του σκαπτικού να έρθουν στο χώρο για να συνδράμουν στις ενέργειες της Πυροσβεστικής . Τέλος σας προσκομίζω δυο έγγραφα του ΦΟΣΔΑ που αποδεικνύουν ότι φορέας διαχείρισης είναι εκείνος και φορέας λειτουργίας η εταιρεία (σ.σ. διαχείρισης των απορριμμάτων). Ο δήμος Πάρου δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν».



«Εκτός της ευθύνης της εταιρείας» Από τη δική του πλευρά, πάντως, ο επόπτης λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων, στην προανακριτή του απολογία ισχυρίστηκε τα αντίθετα. Ότι δηλαδή, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εκτός ευθύνης της εταιρείας, εντός του οποίου ο Δήμος Πάρου είχε εναποθέσει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. «Την 28η Ιουλίου και περί ώρα 13:5 ειδοποιήθηκα τηλεφωνικώς από εργαζόμενο στο ΧΥΤΑ Πάρου ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης ξυλωδών και λοιπών ογκωδών υλικών, ο οποίος χώρος γειτνιάζει με χώρο εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών και είναι εκτός της ευθύνης της εταιρείας (σ.σ. διαχείρισης των απορριμμάτων). Εντός του χώρου αυτού, δηλαδή του εκτός ευθύνης της εταιρείας, ο Δήμος Πάρου έχει εναποθέσει τα παραπάνω υλικά που αναφέρω και από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά δεν ξεκίνησε από το κύτταρο του ΧΥΤΑ που βρίσκεται εντός χώρου ευθύνης της εταιρείας», είχε υποστηρίξει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος.



«Κατ’ εντολή της υπηρεσίας μου» Τέλος, στη δική του προανακριτική απολογία οδηγός ημιφορτηγού, υπάλληλος του Δήμου Πάρου κατέθεσε πως την ημέρα της πυρκαγιάς είχα πάει στο χώρο του ΧΥΤΑ τέσσερις φορές και άδειασε απορρίμματα (κλαδιά, ξύλα, βαρέα αντικείμενα και ότι υπάρχει περιμετρικά των κάδων απορριμμάτων) τα οποία συνέλεξε από τους Δήμους «Αυτό το κάνω κατ’ εντολή της υπηρεσίας μου, εργασία για την οποία αμείβομαι από το Δήμο Πάρου» ανέφερε ο κατηγορούμενος υπάλληλος για να προσθέσει: «Αφού άδειασα δεν παρατήρησα κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες και αποχώρησα. Για το γεγονός της πυρκαγιάς ενημερώθηκε από το γραφείο κίνησης του Δήμου περίπου στις 12:20. Λυπάμαι για το γεγονός της πυρκαγιάς αλλά δεν φέρω προσωπικά καμία ευθύνη».



Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Σύρου βρέθηκαν σήμερα οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την φωτιά που εκδηλώθηκε στον ΧΥΤΑ ) στη περιοχή Καμπί της Πάρου στις 28 Ιουλίου καίγοντας έκταση 10.000 στρεμμάτων.Πρόκειται για τονπου έχει αναλάβει τη διαχείριση απορριμμάτων του νησιού, καθώς και έναν, οδηγό απορριμματοφόρου. Όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εισαγγελική έρευνα που αφορά σεκατηγορίες, με την εισαγγελική αρχή που χειρίζεται την υπόθεση να τους αφήνει σήμερακαι να συνεχίζει την έρευνα για την πυρκαγιά προς πάσα κατεύθυνση, διερευνώντας ακόμη και τη διάπραξη τυχόν περισσότερων αδικημάτων αλλά και την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.Συγκεκριμένα, στον δήμαρχο Πάρου Κωνσταντίνο Μπιζά αποδίδεται. Το προανακριτικό κατηγορητήριο τον καθιστά υπαίτιο για την εναπόθεση απορριμμάτων (οικιακές συσκευές, χαρτόκουτα, κλαδιά κ.λπ.) σε χώρο εντός του ΧΥΤΑ, κάτι το οποίο απαγορεύεται από το νόμο. Το αποτέλεσμα ήταν -σύμφωνα με στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας- να εκδηλωθεί πυρκαγιά «η οποία πήρε εκτεταμένες διαστάσεις, εξήλθε του χώρου και έκαψε δασική χορτολιβαδική και αγροτική έκταση με συνέπεια να δημιουργηθεί ευρεία περιβαλλοντική ρύπανση και να καεί μεγάλη έκταση περίπου 10.000 στρέμματα, περιουσίες πολιτών ενώ μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο».Περαιτέρω, οι αρχές καταλογίζουν στον δήμαρχο ότι ενώ είχελόγω της ιδιότητας του να τηρήσει τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας για να εκλείψει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ, δεν το έπραξε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι γνώριζε «τον κίνδυνο των υλικών (απορρίμματα και κλαδιά) και την προσφορότητά τους να προκαλέσουν πυρκαγιά εξαιτίας των παραλείψεων του».Μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται -όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το- σε υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φέρει τηντου ίδιου του δημάρχου. Το συγκεκριμένο έγγραφο απευθύνεται στο αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού και σε αυτό αναφέρεται ότι, λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του, από τις 23 Μαΐου 2026 και μέχρι νεωτέρας, τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης θα οδηγούνται στονγια προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείκνυε ο ανάδοχος λειτουργίας της εγκατάστασης.«Σας γνωρίζω ότι λόγω των προβλημάτων που είναι εγκατεστημένο το ΚΔΑΥ Πάρου, όπως προκύπτει από έγγραφο του Γ. Χ. 19.05.2026 από το Σάββατο 23.05.2026 και μέχρι νεωτέρας τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης θα οδηγούνται στο χώρο του ΧΥΤΑ για προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο εργολάβο λειτουργίας του χώρου», αναφέρει χαρακτηριστικά το επίμαχο έγγραφο.Πάντως, προανακριτικά οδήμαρχος υποστήριξε ότι ο δήμος Πάρου «δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν». Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία και τα μέτρα ασφαλείας στον ΧΥΤΑ την έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Μπιζάς φέρεται να κατάθεσε ακόμη ότι ο έλεγχος και η καθημερινή επίβλεψη του χώρου ανήκουν στον ιδιώτη εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης.«Αρνούμαι την κατηγορία (…) Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με ποιον τρόπο προήλθε η πυρκαγιά και από ποιον χώρο. Επίσης να αναφέρω ότι ο φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου ΑΕ και την λειτουργία την έχει αναθέσει στην εταιρεία (….) Α.Ε.», κατέθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιζάς και για να ενισχύσει τους παραπάνω υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του προσκόμισε στις αρχές έγγραφα του ΦΟΣΔΑ τα οποία αποδεικνύουν ότι «ο δήμος Πάρου δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν».Σε άλλο δε σημείο της προανακριτικής κατάθεσης ο κατηγορούμενος αποδέχεται ότι «έστελνε» ανακυκλώσιμα απορρίμματα στονλέγοντας όμως ότι το έκανε προσωρινά, αφού η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο της διαχείρισης αυτών των υλικών λειτουργούσε σε έναν άλλο χώρο ένα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών) το οποίο όμως έκλεισε. Για το λόγο αυτό, όπως κατέθεσε ο ίδιος, «ο Δήμος έστελνε και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ μέχρι να υπογραφεί νέα σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προκειμένου να στέλνει τα ανακυκλωμένα αντικείμενα σε ΚΔΑΥ Αττικής».Χαρακτηριστικά ο κ. Μπιζάς υποστήριξε: «Ο χώρος του ΧΥΤΑ είναι αδειοδοτημένος σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πάρου και της Αντιπάρου. Στον παραπάνω χώρο πρόκειται να δημιουργηθεί εργοστάσιο - μονάδα ανάκτησης ανακυκλώσιμων από τον ΦΟΣΔΑ. Για τον παραπάνω λόγο εμείς στέλνουμε τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ. Πριν από τρεις μήνες η εταιρεία (σ.σ. αναφέρεται στον ιδιώτη εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης) λειτουργούσε σε έναν άλλο χώρο ένα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών) το οποίο έκλεισε. Γι’ αυτό ο Δήμος έστελνε και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ μέχρι να υπογραφεί νέα σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προκειμένου να στέλνει τα ανακυκλωμένα αντικείμενα σε ΚΔΑΥ Αττικής. Εγώ ως δήμαρχος μια ώρα από την ενημέρωση μου για τη φωτιά πήγα στο χώρο του ΧΥΤΑ και την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Χαραλάμπου - Καμπί και διαπίστωσα ότι η πυρκαγιά είχε επεκταθεί στην ευρύτερη παραπάνω περιοχή. Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας ενημερώσαμε τους οδηγούς και τους οδηγούς των υδροφόρων οχημάτων του Δήμου, της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και τον χειριστή του σκαπτικού να έρθουν στο χώρο για να συνδράμουν στις ενέργειες της Πυροσβεστικής . Τέλος σας προσκομίζω δυο έγγραφα του ΦΟΣΔΑ που αποδεικνύουν ότι φορέας διαχείρισης είναι εκείνος και φορέας λειτουργίας η εταιρεία (σ.σ. διαχείρισης των απορριμμάτων). Ο δήμος Πάρου δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν».Από τη δική του πλευρά, πάντως, ο, στην προανακριτή του απολογία ισχυρίστηκε τα. Ότι δηλαδή, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εκτός ευθύνης της εταιρείας, εντός του οποίου ο Δήμος Πάρου είχε εναποθέσει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. «Την 28η Ιουλίου και περί ώρα 13:5 ειδοποιήθηκα τηλεφωνικώς από εργαζόμενο στο ΧΥΤΑ Πάρου ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης ξυλωδών και λοιπών ογκωδών υλικών, ο οποίος χώρος γειτνιάζει με χώρο εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών και είναι εκτός της ευθύνης της εταιρείας (σ.σ. διαχείρισης των απορριμμάτων). Εντός του χώρου αυτού, δηλαδή του εκτός ευθύνης της εταιρείας, ο Δήμος Πάρου έχει εναποθέσει τα παραπάνω υλικά που αναφέρω και από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά δεν ξεκίνησε από το κύτταρο του ΧΥΤΑ που βρίσκεται εντός χώρου ευθύνης της εταιρείας», είχε υποστηρίξει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος.Τέλος, στη δική του προανακριτική απολογία, υπάλληλος του Δήμου Πάρου κατέθεσε πως την ημέρα της πυρκαγιάς είχα πάει στο χώρο τουκαι άδειασε απορρίμματα (κλαδιά, ξύλα, βαρέα αντικείμενα και ότι υπάρχει περιμετρικά των κάδων απορριμμάτων) τα οποία συνέλεξε από τους Δήμους «Αυτό το κάνω κατ’ εντολή της υπηρεσίας μου, εργασία για την οποία αμείβομαι από το Δήμο Πάρου» ανέφερε ο κατηγορούμενος υπάλληλος για να προσθέσει: «Αφού άδειασα δεν παρατήρησα κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες και αποχώρησα. Για το γεγονός της πυρκαγιάς ενημερώθηκε από το γραφείο κίνησης του Δήμου περίπου στις 12:20. Λυπάμαι για το γεγονός της πυρκαγιάς αλλά δεν φέρω προσωπικά καμία ευθύνη».

Με μια γλαφυρή δήλωση οι δικηγόροι Μάχη Κουτσού, Ελεάννα Παπαθανασίου και Στέλιος Γκαρίπης που εκπροσώπησαν τον οδηγό του απορριμματοφόρου αναφέρουν στο protothema.gr: «Σε όποιον έλειψε από την "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν η απάντηση "Κανένας", αρκεί να ανατρέξει στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου για δύο κακουργήματα -πρόκληση πυρκαγιάς από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές και πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση- σχετικά με την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Πάρου. Εκεί, το "τίποτα" και ο "κανένας" έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος, διότι υπάκουσε στη γραπτή εντολή του συγκατηγορουμένου του δημάρχου Πάρου να εναποθέσει ογκώδη αντικείμενα σε συγκεκριμένο χώρο του ΧΥΤΑ, αφέθηκε ελεύθερος… Προβληματισμένος ωστόσο για το αν από αύριο θα πρέπει ή όχι να υπακούει στις παράνομες εντολές του δημάρχου Πάρου».