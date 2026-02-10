Coca-Cola HBC: Κέρδη €1,36 δισ. το 2025, μέρισμα στα €1,20 ανά μετοχή
Coca-Cola HBC: Κέρδη €1,36 δισ. το 2025, μέρισμα στα €1,20 ανά μετοχή
Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: Είμαι περήφανος που πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στη στοχευμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας
Τις ετήσιες οικονομικές της επιδόσεις ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, καταγράφοντας αύξηση στα οργανικά έσοδα της τάξης του 8,1% το 2025 και ισχυρή οργανική αύξηση EBIT κατά 11,5%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο όμιλος πέτυχε ισχυρή οργανική ανάπτυξη, βελτίωση περιθωρίων και σημαντική αύξηση κερδών ανά μετοχή, ενισχύοντας παράλληλα τις αποδόσεις προς τους μετόχους.
Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε: «Είμαι περήφανος που πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στη στοχευμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Με συνειδητές επιλογές για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου 24/7, πετύχαμε αύξηση μεριδίου και όγκου στις στρατηγικές κατηγορίες Sparkling και Energy. Συνεχίσαμε τις στοχευμένες επενδύσεις σε εξειδικευμένες δυνατότητες, με έμφαση σε ψηφιακές λύσεις, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να υποστηρίξουμε την τμηματοποιημένη εκτέλεση και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ τις ομάδες μας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση, καθώς και τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες για τη συνεχή υποστήριξή τους.
Ενισχύσαμε συνεργασίες με πελάτες που δημιουργούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, ενώ προχωρήσαμε στους στόχους Mission 2025 και NetZeroby40. Μέσω του Coca-Cola HBC Foundation προσφέραμε ουσιαστική στήριξη σε κοινότητες που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες στις αγορές μας.
Το 2025 ανακοινώσαμε επίσης την ορόσημο εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa. Έχοντας παρουσία στη Νιγηρία εδώ και σχεδόν 75 χρόνια και στην Αίγυπτο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διαθέτουμε βαθιά κατανόηση της αφρικανικής αγοράς και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.
Παρότι αναμένουμε ότι το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα παραμείνει απαιτητικό το 2026, έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας, στο μοναδικό χαρτοφυλάκιο 24/7 και στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο έναντι των μεσοπρόθεσμων στόχων μας.»
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% σε οργανική βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε δημοσιευμένη βάση στα €11.604,5 εκατ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε: «Είμαι περήφανος που πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στη στοχευμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Με συνειδητές επιλογές για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου 24/7, πετύχαμε αύξηση μεριδίου και όγκου στις στρατηγικές κατηγορίες Sparkling και Energy. Συνεχίσαμε τις στοχευμένες επενδύσεις σε εξειδικευμένες δυνατότητες, με έμφαση σε ψηφιακές λύσεις, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να υποστηρίξουμε την τμηματοποιημένη εκτέλεση και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ τις ομάδες μας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση, καθώς και τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες για τη συνεχή υποστήριξή τους.
Ενισχύσαμε συνεργασίες με πελάτες που δημιουργούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, ενώ προχωρήσαμε στους στόχους Mission 2025 και NetZeroby40. Μέσω του Coca-Cola HBC Foundation προσφέραμε ουσιαστική στήριξη σε κοινότητες που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες στις αγορές μας.
Το 2025 ανακοινώσαμε επίσης την ορόσημο εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa. Έχοντας παρουσία στη Νιγηρία εδώ και σχεδόν 75 χρόνια και στην Αίγυπτο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διαθέτουμε βαθιά κατανόηση της αφρικανικής αγοράς και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.
Παρότι αναμένουμε ότι το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα παραμείνει απαιτητικό το 2026, έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας, στο μοναδικό χαρτοφυλάκιο 24/7 και στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο έναντι των μεσοπρόθεσμων στόχων μας.»
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% σε οργανική βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε δημοσιευμένη βάση στα €11.604,5 εκατ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα