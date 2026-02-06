Ενεργειακές επενδύσεις άνω των 700 δισ. ευρώ αλλάζουν τον χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και ο ρόλος των διασυνδέσεων στις 16 χώρες της περιοχής