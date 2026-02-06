Ενεργειακές επενδύσεις άνω των 700 δισ. ευρώ αλλάζουν τον χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και ο ρόλος των διασυνδέσεων στις 16 χώρες της περιοχής
Επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 700 δισ. ευρώ έως το 2035 αναμένεται να κατευθυνθούν στον ενεργειακό τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σηματοδοτώντας μία κρίσιμη περίοδο μετασχηματισμού για την περιοχή. Σύμφωνα με τη μελέτη «SEE Energy Outlook 2025-2026» του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (IENE), οι επενδύσεις αυτές θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως η ανάπτυξη νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των υποδομών φυσικού αερίου και LNG, η επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Η περιοχή αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία, καθώς λειτουργεί ως ενεργειακός διάδρομος μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Κασπίας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εγχώριων ενεργειακών πόρων.
Από αυτές, επτά είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επτά συμμετέχουν στην Ενεργειακή Κοινότητα και βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής στο ευρωπαϊκό ενεργειακό κεκτημένο, ενώ η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την εναρμόνιση των αγορών τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι 16 χώρες που βρίσκονται στο επίκεντροΗ μελέτη εξετάζει συνολικά 16 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ενεργειακής ανάπτυξης και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή πολιτική. Πρόκειται για τις: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Μολδαβία, Τουρκία και Ισραήλ.
