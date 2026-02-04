Φέσι 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ από 500 φορείς του Δημοσίου

Απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος άνω των 200 εκατ. ευρώ άφησαν δεκάδες φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μόνο την περίοδο 2021-2023, οι οποίοι τελικά φορτώθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, άρα στους φορολογούμενους. Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις μετρούν κάθε κιλοβατώρα που ξοδεύουν, δήμοι και δεκάδες άλλοι κρατικοί φορείς σπαταλούν χρήμα και ενέργεια. Οταν κάθε ιδιώτης μικροοφειλέτης κινδυνεύει με διακοπή ηλεκτροδότησης ή κατασχέσεις, δημόσιοι οργανισμοί χρωστούν εκατομμύρια και συμπεριφέρονται ως στρατηγικοί κακοπληρωτές απέναντι στη ΔΕΗ. Ακόμα χειρότερα, αρκετοί φορείς φέρονται να μη δήλωναν καν τις εκκρεμείς οφειλές στο Μητρώο Δεσμεύσεων και Πληρωμών μετατρέποντας τις απλήρωτες οφειλές τους σε κρυφό δημοσιονομικό χρέος.



Ωστόσο, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βάζει τέλος στο «γαϊτανάκι» που είχε στηθεί: σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney με διάταξη που θα κατατεθεί άμεσα, για τελευταία φορά το κράτος θα καλύψει την «τρύπα» των 200-250 εκατ. ευρώ των χρεών των φορέων, ως το 2023. Για όποιον δεν πληρώσει όμως μέχρι τέλος του 2026 τους λογαριασμούς του 2024 και 2025, ο πέλεκυς θα είναι βαρύς: όποιος δημόσιος φορέας δεν πληρώνει, θα αντιμετωπίζεται όπως ο απλός πολίτης που χρωστάει στην Εφορία. Το χρέος θα βεβαιώνεται άμεσα στην ΑΑΔΕ ως ληξιπρόθεσμο.



Το πιο σημαντικό σημείο της νέας ρύθμισης είναι η ενεργοποίηση της προσωπικής ευθύνης των διοικήσεων των φορέων. Βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί προς είσπραξη στην ΑΑΔΕ δεν θα βαραίνουν πλέον μόνο τον απρόσωπο φορέα του κράτους, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ως συνυπεύθυνοι.



Πρόεδροι Δ.Σ., διοικητές ή και άλλοι υπεύθυνοι κινδυνεύουν να βρεθούν προσωπικά υπόλογοι, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, για τα χρέη που δημιουργήθηκαν επί θητείας τους. Για υψηλά ποσά χρέους σημαίνει αυτομάτως την ένταξή τους στη μαύρη λίστα των οφειλετών, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους κάθε χρόνο για χρέη άνω των 150.000 ευρώ και προσωπικές περιπέτειες με την Εφορία.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr