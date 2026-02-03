S&P: Ανθεκτική η ανάπτυξη στην Ελλάδα, από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί μία νέα αναβάθμιση
Η S&P προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,3% το 2026, με τη δυναμική να στηρίζεται στην επενδυτική δραστηριότητα, στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και στη διατήρηση της εγχώριας ζήτησης
Στο BBB με σταθερό outlook διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η S&P Global Ratings, σύμφωνα με τη νέα της έκθεση για τις τάσεις αξιολόγησης των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών το 2026. Ο οίκος αναγνωρίζει τη σαφή βελτίωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι η πορεία προς επόμενη αναβάθμιση παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση δύο διαχρονικών αδυναμιών: τις εξωτερικές ανισορροπίες και το υψηλό απόθεμα χρέους.
Η S&P εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,3% το 2026, με τη δυναμική να στηρίζεται στην επενδυτική δραστηριότητα, στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και στη διατήρηση της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ακολουθεί ανοδική τροχιά, ενισχύοντας τη σταδιακή σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
