S&P: Ανθεκτική η ανάπτυξη στην Ελλάδα, από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί μία νέα αναβάθμιση

Η S&P προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,3% το 2026, με τη δυναμική να στηρίζεται στην επενδυτική δραστηριότητα, στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και στη διατήρηση της εγχώριας ζήτησης