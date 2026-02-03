S&P: Ανθεκτική η ανάπτυξη στην Ελλάδα, από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί μία νέα αναβάθμιση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
S&P Ελληνική οικονομία

S&P: Ανθεκτική η ανάπτυξη στην Ελλάδα, από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί μία νέα αναβάθμιση

Η S&P προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,3% το 2026, με τη δυναμική να στηρίζεται στην επενδυτική δραστηριότητα, στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και στη διατήρηση της εγχώριας ζήτησης

S&P: Ανθεκτική η ανάπτυξη στην Ελλάδα, από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί μία νέα αναβάθμιση
Νίκος Μελαχροινός
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο BBB με σταθερό outlook διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η S&P Global Ratings, σύμφωνα με τη νέα της έκθεση για τις τάσεις αξιολόγησης των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών το 2026. Ο οίκος αναγνωρίζει τη σαφή βελτίωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι η πορεία προς επόμενη αναβάθμιση παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση δύο διαχρονικών αδυναμιών: τις εξωτερικές ανισορροπίες και το υψηλό απόθεμα χρέους.

Η S&P εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,3% το 2026, με τη δυναμική να στηρίζεται στην επενδυτική δραστηριότητα, στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και στη διατήρηση της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ακολουθεί ανοδική τροχιά, ενισχύοντας τη σταδιακή σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης