Χρήστος Κτενίδης, Mar-Bella Collection: Τέσσερα ξενοδοχεία που δίνουν άλλο νόημα στην εμπειρία του Ιονίου
Χρήστος Κτενίδης, Mar-Bella Collection: Τέσσερα ξενοδοχεία που δίνουν άλλο νόημα στην εμπειρία του Ιονίου
Η Mar-Bella Collection είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που κάνει στρατηγικές επιλογές σε μια εποχή που η αγορά του premium all-inclusive στην Κέρκυρα γίνεται πιο ανταγωνιστική από ποτέ
Στον Άγιο Ιωάννη της Κέρκυρας, τρία ξενοδοχεία σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων προσφέρουν τρεις διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα: τι σημαίνει πολυτέλεια το 2025.Το MarBella υποδέχεται οικογένειες με παιδιά που κολυμπούν στην πισίνα μέχρι το σούρουπο. Το Nido, αποκλειστικά για ενήλικες, υπόσχεται ησυχία που μοιάζει με προνόμιο. Tο νέο Avali, φέρνει το barefoot luxury στην Ελλάδα: χαλαρή πολυτέλεια για ένα νεανικό κοινό που δεν θέλει επισημότητα αλλά δεν συμβιβάζεται στην ποιότητα. Ενώ τo Elix έρχεται να επαναπροσδιορίσει την τουριστική εμπειρία στα παραλία της Ηπείρου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα