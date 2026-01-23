Κρυπτονομίσματα: Η Binance επιλέγει την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας
Κρυπτονομίσματα: Η Binance επιλέγει την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας
Tο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως υπέβαλε αίτηση για άδεια λειτουργίας στην ΕΕ, επιλέγοντας την Ελλάδα ως ρυθμιστική έδρα
Η Binance κατέθεσε επίσημη αίτηση για την απόκτηση άδειας λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA), επιλέγοντας την Ελλάδα ως ρυθμιστική της βάση.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αίτηση υποβλήθηκε στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη σύσταση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «Binary Greece», η οποία θα διαχειρίζεται περιφερειακές συμμετοχές και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η νέα εταιρεία έχει καταχωρισμένο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.
Η εξέταση της αίτησης πραγματοποιείται με διαδικασία fast-track αξιολόγησης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει επιστρατεύσει πέντε διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους, μεταξύ των οποίων την PwC, την Deloitte και την KPMG, για την υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Όπως μεταδίδει το CoinDesk, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Binance να επανατοποθετηθεί σε ρυθμιζόμενες αγορές, μετά τη συμφωνία ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές και την αποχώρησή της από ορισμένες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.
Η συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεί βασική προτεραιότητα, με τη διοίκηση της εταιρείας να τονίζει ότι το MiCA προσφέρει σαφέστερους κανόνες, ισχυρότερη προστασία χρηστών και σταθερό πλαίσιο για υπεύθυνη καινοτομία στην αγορά των ψηφιακών assets.
Η επιλογή της Ελλάδας ως έδρας για την ευρωπαϊκή άδεια θεωρείται κομβικό βήμα στην προσπάθεια της Binance να ανακτήσει παρουσία και αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή αγορά, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού MiCA εντός του έτους.
Πηγή: newmoney.gr
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αίτηση υποβλήθηκε στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη σύσταση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «Binary Greece», η οποία θα διαχειρίζεται περιφερειακές συμμετοχές και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η νέα εταιρεία έχει καταχωρισμένο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.
Η εξέταση της αίτησης πραγματοποιείται με διαδικασία fast-track αξιολόγησης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει επιστρατεύσει πέντε διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους, μεταξύ των οποίων την PwC, την Deloitte και την KPMG, για την υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Όπως μεταδίδει το CoinDesk, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Binance να επανατοποθετηθεί σε ρυθμιζόμενες αγορές, μετά τη συμφωνία ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές και την αποχώρησή της από ορισμένες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.
Η συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεί βασική προτεραιότητα, με τη διοίκηση της εταιρείας να τονίζει ότι το MiCA προσφέρει σαφέστερους κανόνες, ισχυρότερη προστασία χρηστών και σταθερό πλαίσιο για υπεύθυνη καινοτομία στην αγορά των ψηφιακών assets.
Η επιλογή της Ελλάδας ως έδρας για την ευρωπαϊκή άδεια θεωρείται κομβικό βήμα στην προσπάθεια της Binance να ανακτήσει παρουσία και αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή αγορά, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού MiCA εντός του έτους.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα