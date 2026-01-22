Εξάρχου από το Νταβός: Λάθος η σύγκριση του LNG με το ρωσικό αέριο
Εξάρχου από το Νταβός: Λάθος η σύγκριση του LNG με το ρωσικό αέριο
Κλειδί οι μακροχρόνιες συμφωνίες για καλύτερες τιμές - Τα διαδοχικά ραντεβού με Ερικ Τραμπ και τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας
Σαφή μηνύματα για τη στρατηγική της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας έστειλε από το Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Μιλώντας στο Davos Lodge, σε συζήτηση με τον συγγραφέα και αρθρογράφο του Forbes, Rhett Power, ο κ. Εξάρχου άσκησε κριτική στη σύγκριση του κόστους του αμερικανικού LNG με το ρωσικό φυσικό αέριο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν που από το 2028 δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο, λόγω της απαγόρευσης εισαγωγών από τη Ρωσία. Όπως σημείωσε, η συζήτηση αυτή αποπροσανατολίζει από το πραγματικό ζητούμενο, που είναι η έγκαιρη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ενέργειας για την Ευρώπη.
Ο Όμιλος AKTOR από τον περασμένο Νοέμβριο έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας διάρκειας 20 ετών με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια LNG με έναρξη το 2030.
Η συμφωνία υλοποιείται μέσω κοινής εταιρείας που έχει συσταθεί με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, αποτελώντας την πρώτη κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα στην ελληνική αγορά και από τις πρώτες στην ευρωπαϊκή για τη διασφάλιση σταθερών ποσοτήτων αμερικανικού LNG σε βάθος χρόνου.
Καλύτερες τιμέςΟ επικεφαλής της AKTOR υπογράμμισε ότι οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG αποτελούν στρατηγικό εργαλείο, καθώς εξασφαλίζουν τόσο εγγυημένες ποσότητες όσο και καλύτερες τιμές, σε μια περίοδο όπου υπάρχει ακόμη διεθνής ανταγωνισμός. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ αποτελούν τις βασικές εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας, ενώ σημείωσε πως, μέσω τέτοιων συμφωνιών, ο επιχειρηματικός κίνδυνος μεταφέρεται στους προμηθευτές, οι οποίοι μετά το 2028 δεν θα έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τιμών.
