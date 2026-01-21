Πότε μπαίνει το επίδομα μητρότητας και ποιοι μένουν εκτός
Πότε μπαίνει το επίδομα μητρότητας και ποιοι μένουν εκτός
Ξεκινούν σήμερα 21/1 οι πληρωμές
Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιείται η καταβολή του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ, μαζί με σειρά άλλων κρατικών παροχών, εγκαινιάζοντας μια περίοδο αυξημένων πληρωμών προς τους πολίτες που θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα.
Δικαιούχες είναι μισθωτές, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που υπέβαλαν εγκαίρως την αίτησή τους και προσκόμισαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα ποσά θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Η πληρωμή αφορά όσες οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη φάκελο στο χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τις δικαιούχους.
Πώς διαμορφώνεται το ποσό του επιδόματοςΤο ύψος της παροχής εξαρτάται από τις ασφαλιστικές αποδοχές και το συνολικό ασφαλιστικό ιστορικό της κάθε μητέρας. Ενδεικτικά, για εργαζόμενη με μεικτές αποδοχές 1.200 ευρώ, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει 880 ευρώ, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, ενώ τα υπόλοιπα 320 ευρώ καλύπτονται από τον εργοδότη.
Ποιες εξαιρούνται από την καταβολήΑπό τη συγκεκριμένη πληρωμή εξαιρούνται:
– Οι ασφαλισμένες εργαζόμενες στο Δημόσιο.
– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει την παροχή.
– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, αφού οι αποδοχές τους καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.
