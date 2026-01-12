Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη για την ΝΑ Ευρώπη: Ορόσημο το 2026, «κλειδί» ο κάθετος διάδρομος

Οι δημοπρασίες για τη δέσμευση χωρητικότητας στα συστήματα αγωγών ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία, που έπονται μέσα στη χρονιά, θα αποτελέσουν κρίσιμα τεστ για την επίλυση των εκκρεμοτήτων