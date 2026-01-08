Σε νέα υψηλά 16 ετών το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ισχυρές τοποθετήσεις σε τραπεζικές μετοχές
Σε νέα υψηλά 16 ετών το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ισχυρές τοποθετήσεις σε τραπεζικές μετοχές
Μεγάλα κέρδη για τις συστημικές τράπεζες - Πίεσεις δέχτηκε η Motor Oil - O τζίρος ξεπέρασε τα 660 εκατ. ευρώ
Παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αβεβαιότητες, το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε σε θετικό έδαφος, διατηρώντας τη δυναμική του στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών και συνεχίζοντας τη φάση συσσώρευσης. Το υποστηρικτικό κλίμα ενισχύθηκε από το θετικό ελληνικό αφήγημα, τις επιδόσεις-ρεκόρ των εισηγμένων σε όρους κερδοφορίας και μερισμάτων, καθώς και από τις προσδοκίες για νέα επιχειρηματικά deals.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Βενεζουέλα και Γροιλανδία. Ωστόσο, οι αγορές έδειξαν να απορροφούν χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς τις κινήσεις του Τραμπ, με τους επενδυτές να μην εμφανίζουν έντονη ανησυχία.
Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.204,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,87%. Το υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.204,24 μονάδες και το χαμηλό στις 2.167,73 μονάδες. O τζίρος ξεπέρασε τα 660 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE είχε κέρδη 2,09%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε καθοδικά 0,69%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης εκτοξεύτηκε κατά 4,07% στις 2.520 μονάδες.
Άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Coca Cola (+4,74%), ΔΕΗ (+1,25%) και Jumbo (1,81%).
Πίεση δέχτηκαν οι μετοχές των Motor Oil (-3,38%), Metlen (-1,85%) και ΟΠΑΠ (-1,97%).
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank σημείωσε κέρδη 1,32% στα 3,84 ευρώ, η Eurobank κινήθηκε ανοδικά 5,17% στα 3,78 ευρώ, η ΕΤΕ ενισχύθηκε 4,98% στα 14,54 ευρώ, όπως και η Πειραιώς 6,04% στα 7,55 ευρώ.
Η προσοχή των επενδυτών στράφηκε σήμερα στον ΟΠΑΠ. Οι μέτοχοι ενέκριναν όλα τα θέματα της χθεσινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της συγχώνευσης με την Allwyn, η οποία θα δημιουργήσει ένα κοινό εταιρικό σχήμα χρηματιστηριακής αξίας περίπου 16 δισ. ευρώ.
Με ανακοίνωσή του νωρίτερα, το ΔΣ του ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε με το 80,3% των ψήφων η διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου. Όπως αναφέρεται, όσοι μέτοχοι καταψήφισαν τη μετατροπή και επιθυμούν να αποχωρήσουν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου και να λάβουν χρηματικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το σχέδιο μετατροπής. Η ολοκλήρωση της μετατροπής εξαρτάται από το ότι οι αποχωρούντες μέτοχοι δεν θα υπερβαίνουν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η μετατροπή δεν ολοκληρωθεί, το δικαίωμα εξόδου παύει να ισχύει και οι μέτοχοι παραμένουν κανονικά στην εταιρεία. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα εξόδου για μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αντίστοιχες μετοχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επίσης, οι μετοχές αυτές δεν θα δικαιούνται να λάβουν το μέρισμα των €0,80.
Στις διεθνείς αγορές, την τιμητική τους έχουν οι αμυντικές μετοχές, οι οποίες εκτοξεύονται λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και επειδή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προωθήσει αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το 2027, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 901 δισ. δολάρια που ενέκρινε το Κογκρέσο για το 2026.
Στις διεθνείς αγορές, την τιμητική τους έχουν οι αμυντικές μετοχές, οι οποίες εκτοξεύονται λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και επειδή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προωθήσει αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το 2027, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 901 δισ. δολάρια που ενέκρινε το Κογκρέσο για το 2026.
