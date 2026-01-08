ΟΠΑΠ-Allwyn: Όλες οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πώς ψήφισαν οι μέτοχοι

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάσπαση, σύσταση νέων θυγατρικών, ακύρωση ιδίων μετοχών, διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο, την εκλογή Δ.Σ., τη σύσταση επιτροπών, τον διορισμό ελεγκτή και την πολιτική αποδοχών