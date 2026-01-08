ΟΠΑΠ-Allwyn: Όλες οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πώς ψήφισαν οι μέτοχοι
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάσπαση, σύσταση νέων θυγατρικών, ακύρωση ιδίων μετοχών, διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο, την εκλογή Δ.Σ., τη σύσταση επιτροπών, τον διορισμό ελεγκτή και την πολιτική αποδοχών
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού εταιρικού και φορολογικού δικαίου, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων διάσπασης, μετατροπών και διοικητικής οργάνωσης, καθώς και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:30 στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 287.564.394 μετοχές επί συνόλου 358.603.4781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,19% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:
