Μπρατάκος (ΕΒΕΑ): Ευθεία απειλή για την οικονομία ο 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών, τεράστιο το κόστος

«Κάθε ώρα αποκλεισμού του εθνικού δικτύου προκαλεί τεράστιο κόστος σε εξαγωγές, μεταφορές, τουρισμό, εφοδιασμό της αγοράς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία δυνατότητα να απορροφήσουν νέες απώλειες»