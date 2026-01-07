Nexans: Τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Nexans: Τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Η Nexans θα παράσχει τις προβλέψεις της για το 2026 μαζί με τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους 2025 στις 19 Φεβρουαρίου 2026
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης του έργου Great Sea Interconnector (GSI) για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου παρέχει Nexans. Συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει ότι προχωρά σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, με τις αλλαγές να επηρεάζουν την ημερομηνία παράδοσης του έργου.
Η εταιρεία αναφέρει ότι εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί από το 2023.
Όπως επισημαίνει, σε εξέλιξη βρίσκεται ένας επαναπρογραμματισμός των δραστηριοτήτων με τον πελάτη της. Ως εκ τούτου, η Nexans συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της για την αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιλογών για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η εταιρεία αναφέρει ότι εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί από το 2023.
Όπως επισημαίνει, σε εξέλιξη βρίσκεται ένας επαναπρογραμματισμός των δραστηριοτήτων με τον πελάτη της. Ως εκ τούτου, η Nexans συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της για την αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιλογών για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα