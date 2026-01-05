Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για μεταποίηση και ειδική ενίσχυση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναπτυξιακός Νόμος Υπουργείο Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για μεταποίηση και ειδική ενίσχυση

Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου

Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για μεταποίηση και ειδική ενίσχυση
Αναρτήθηκαν σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα δύο καθεστώτα, α) Μεταποίηση και Εφοδιαστική αλυσίδα και β) Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες προκειμένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.

Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου, υλοποιώντας τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που εισήγαγε στη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και προβλέπει προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης