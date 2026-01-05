Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για μεταποίηση και ειδική ενίσχυση
Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για μεταποίηση και ειδική ενίσχυση
Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου
Αναρτήθηκαν σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα δύο καθεστώτα, α) Μεταποίηση και Εφοδιαστική αλυσίδα και β) Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.
Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες προκειμένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.
Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου, υλοποιώντας τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που εισήγαγε στη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και προβλέπει προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
