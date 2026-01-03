Biscoff: Πώς ένα βελγικό μπισκότο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο – Η άνοδος της Lotus
Η Lotus Bakeries, μια οικογενειακή εταιρεία από το Βέλγιο, μετέτρεψε τα παραδοσιακά speculoos σε παγκόσμιο brand, επεκτείνοντας τα Biscoff σε όλο τον κόσμο
Μετά τη σοκολάτα «Ντουμπάι», ένα ακόμη γλυκό trend κάνει την εμφάνισή του: από τα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι τα τσουρέκια και τα μελομακάρονα, η γεύση Biscoff —το καραμελωμένο μπισκότο της Lotus— κερδίζει ολοένα μεγαλύτερο έδαφος.
Σε αντίθεση, όμως, με άλλες παγκοσμιοποιημένες μάρκες όπως τα Oreo, τα Biscoff δεν ανήκουν σε αμερικανικό κολοσσό τροφίμων. Η επιτυχία τους είναι προϊόν μιας προσπάθειας δεκαετιών από μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς, με έδρα την ύπαιθρο του Βελγίου.
Μετά την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου μπισκότων εκτός Ευρώπης στη Βόρεια Καρολίνα το 2019, η Lotus Bakeries συνεργάστηκε με τη Mondelez International —ιδιοκτήτρια των Oreo— για τη διανομή των προϊόντων της στην Ινδία. Ένα νέο εργοστάσιο Biscoff στην Ταϊλάνδη αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία μέσα στο έτος.
