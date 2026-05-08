Γιώργος Προκοπίου: Εύσημα στις ελληνικές τράπεζες, αισιοδοξία για την αγορά ξηρού φορτίου
Γιώργος Προκοπίου: Εύσημα στις ελληνικές τράπεζες, αισιοδοξία για την αγορά ξηρού φορτίου
Έμφαση στην υπομονή των επενδυτών - Κύκλοι της αγοράς, ρίσκο και οι απρόβλεπτες εξελίξεις
Σε μια ειλικρινή και εμπειρική τοποθέτηση στο 1st Mare Forum Chios, ο Γιώργος Προκοπίου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των παγκόσμιων εξελίξεων στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής αγοράς, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα υπομονής και στρατηγικής αντοχής στους κύκλους της βιομηχανίας .Στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική αστάθεια της χρηματοδότησης, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική μεταφορά για τη στάση των τραπεζών:
«Οι τράπεζες μάς δίνουν ομπρέλα όταν έχει καλό καιρό και μας την παίρνουν πίσω όταν αρχίζει να βρέχει. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε υπομονή και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις δύσκολες περιόδους». Παρά την κριτική αυτή, ο ίδιος έσπευσε να αποδώσει εύσημα στις ελληνικές τράπεζες, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στη στήριξη της ναυτιλίας, ειδικά σε περιόδους κρίσης:
«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν παίξει φανταστικό ρόλο. Πάντα δίνουν το τελευταίο εκατομμύριο που σώζει τις εταιρείες. Και εντυπωσιακά, τόσο σύντομα μετά από μια βαθιά κρίση, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά στη ναυτιλία». Αναφερόμενος στη λειτουργία της αγοράς, ο κ. Προκοπίου ξεκαθάρισε ότι η ναυτιλία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση πλοίων και φορτίων, αλλά επηρεάζεται καθοριστικά από το διεθνές περιβάλλον:
«Η ναυτιλιακή αγορά είναι συνέπεια παγκόσμιων γεγονότων και απρόβλεπτων εξελίξεων – από οικονομικές κρίσεις μέχρι πολέμους, φυσικές καταστροφές ή πολιτικές αποφάσεις». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την κατάρρευση του 2008 μετά την Lehman Brothers collapse, σημειώνοντας ότι μέσα σε λίγες ημέρες η αγορά των capesize πλοίων κατέρρευσε, όχι λόγω ναυτιλιακών δεδομένων αλλά εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής αναταραχής.
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ από τη Χίο και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
«Οι τράπεζες μάς δίνουν ομπρέλα όταν έχει καλό καιρό και μας την παίρνουν πίσω όταν αρχίζει να βρέχει. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε υπομονή και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις δύσκολες περιόδους». Παρά την κριτική αυτή, ο ίδιος έσπευσε να αποδώσει εύσημα στις ελληνικές τράπεζες, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στη στήριξη της ναυτιλίας, ειδικά σε περιόδους κρίσης:
«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν παίξει φανταστικό ρόλο. Πάντα δίνουν το τελευταίο εκατομμύριο που σώζει τις εταιρείες. Και εντυπωσιακά, τόσο σύντομα μετά από μια βαθιά κρίση, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά στη ναυτιλία». Αναφερόμενος στη λειτουργία της αγοράς, ο κ. Προκοπίου ξεκαθάρισε ότι η ναυτιλία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση πλοίων και φορτίων, αλλά επηρεάζεται καθοριστικά από το διεθνές περιβάλλον:
«Η ναυτιλιακή αγορά είναι συνέπεια παγκόσμιων γεγονότων και απρόβλεπτων εξελίξεων – από οικονομικές κρίσεις μέχρι πολέμους, φυσικές καταστροφές ή πολιτικές αποφάσεις». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την κατάρρευση του 2008 μετά την Lehman Brothers collapse, σημειώνοντας ότι μέσα σε λίγες ημέρες η αγορά των capesize πλοίων κατέρρευσε, όχι λόγω ναυτιλιακών δεδομένων αλλά εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής αναταραχής.
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ από τη Χίο και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα